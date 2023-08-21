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Otobüs biletlerine zam vatandaşı vurdu

Şehirlerarası yolculuk hayal oldu. Kısa mesafeli yolculuğa uygulanan 650 liralık taban fiyat uygulaması vatandaşı demiryolu ulaşımına yönlendirdi

21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:37
Otobüs biletlerine zam vatandaşı vurdu

Otobüs biletlerine zam vatandaşı vurdu

Arkası kesilmeyen zamlar, hayat pahalılığı, dar gelirli vatandaşı bulunduğu şehirlere adeta hapsetti. Akaryakıt fiyatları yüzünden şehirlerarası ulaşım ulaşılmaz hale geldi

Akaryakıt zamları, düşen alım gücüyle birleşince otobüsten uçağa ülke içi ulaşım ulaşılmaz oldu. Otobüs fiyatları 500 TL’den uçak biletleri ise bin 650 taban fiyattan başlıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Ali Can Polat'ın haberine göre yolcu tüaşıma sektöründe yaşanan kriz hızla büyüyor.

Seçimden bu yana geçen 2.5 ayda motorin fiyatı yüzde 97 zamla 19.42 TL’den 38.38 TL’ye yükseldi. Fiyatın 50 TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Bu durum yurttaşın kullandığı özel arabanın yanı sıra otobüs ve uçak biletlerinde de fiyatları katladı. Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarında geçen haftalarda güncellediği taban fiyat tarifesine göre uçağın yüzde 85’ine uygulanması gereken en düşük bilet fiyatı 1650 TL’ye çıkardı.

AKARYAKIT DURULMUYOR

Tavan fiyat ise 2 bin 500 TL oldu.  Ancak uçağın yüzde 50’ye yakını bu fiyattan satılıyor.

Akaryakıta gelen zamların her şeyi tetiklediğini söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, maliyet artışlarına yetişemediklerini söylüyor.

“İşçilik ve yedek parça maliyetleri de sürekli artıyor” diyen Yıldırım şu bilgileri veriyor: “Bizim ücretlerimiz dört ayda bir güncellenirdi bakanlık bir defa ek zam izni verdi. Yine de yetmiyor. İstanbul’dan İzmir’e bir otobüsün sadece akaryakıt maliyeti 6 bin TL’yi aştı ve bu her akaryakıt zammında daha da büyüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu ve Ege otoyolunun tek seferlik maliyeti 2 bin 600 TL. Üçüncü köprü zorunluluğu kalksa ucuz yolculuk hayal olmaz.”

‘TAVAN FİYAT GÖSTERMELİKTİR’

Eski Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Safi Ergin ise uçaklarda da maliyet krizi olduğunu belirtiyor. 

Tavan fiyatların firmalara göz dağı vermek için konulduğunu, bugüne kadar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bu konuda bir ceza kesmediğini belirten Ergin, şöyle konuşuyor: “İdarenin verdiği sınır gerçekten uygulanabilir değil onun için herkes kendi firmasını kurtarmaya çalışıyor. Yeni zamla birlikte 1600 TL’ye yükseldi tavan fiyat. 59 dolar ediyor. Bu fiyat bir uçağın uçuş maliyetini karşılaması için şu an normaldir. 59-69 dolar arasındaki fiyatlar fahiş fiyat değildir. Havayolu şirketi her şeyi dolarla ödüyor unutmayın.”


SEKTÖRE SÜBVANSİYON İSTENİYOR

Tatil konuşulurken hep konaklamanın hesaplandığını hatırlatan Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise “Özellikle bu yaz birçok aile yol masrafı sebebiyle yakın yerlere günübirlik ziyaretlerden vazgeçti. Artık ulaşıma ciddi rakamlar ödeniyor. Şehiriçi ulaşıma harcanan para bile göze çok gelmeye başlamışken insanlar memlekete aile ziyaretine gidemez oldu. Acilen toplu taşımalarda sübvansiyon uygulamaları hayata geçirilmeli” diyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Bilet FiyatlarıOtobüs Biletleri
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