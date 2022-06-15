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Otobüs biletlerini zamlar ve enflasyon vurdu

Yıllardır otobüsle şehirlerarası yolculuk için önceden yer ayırtma, rezervasyon yaptıran vatandaşlar, turizm şirketlerinin yeni uygulaması ile şaşkına döndü.

15 Haziran 2022 Çarşamba 21:22
Otobüs biletlerini zamlar ve enflasyon vurdu

Otobüs biletlerini zamlar ve enflasyon vurdu



Petrol ürünlerine gelen yüksek oranlı zamların ardından şehirlerarası yolculukları uçakla yolculuk fiyatlarına getirdi. Otobüs firmaları bayram için bilet satışlarını durdururken, rezervasyon da tarihe karıştı.

Akaryakıt fiyatlarına gelen yüksek zamların ardından otobüs firmaları birtakım önlemler almaya başladı. Cumhuriyet’e konuşan TOFED Başkanı Birol Özcan, "Rezervasyon yapılan tarihte yakıtın ne olacağını bilemedikleri için bazı firmalar bayramda bilet satışlarını durdurdu” dedi.

Şehirlerarası seyahat hizmeti sunan bazı otobüs firmaları, akaryakıt fiyatlarına gelen yüksek zamların ardından çözüm bulmaya çalışıyor. Kimi firmalar yüksek zamların ardından sefer sayılarını azaltmaya gitti, kimi firmalar da bayram için bilet satışlarını durdurdu. Bu adımla birlikte güncel akaryakıt fiyatları üzerinden anlık olarak bilet fiyatı belirlemeyi amaçlayan firmalar, akaryakıttaki ÖTV’nin kaldırılmasını talep ediyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Kader Çukay'a konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, “Firmalar artan mazot fiyatlarından dolayı zor günler yaşıyor. Rezervasyon yapılan tarihte yakıtın ne olacağını bilemedikleri için bazı firmalar bayramda bilet satışlarını durdurdu” dedi. Kurban Bayramı için bilet satışlarında artış olması beklendiğini belirten Özcan, “Firmalar mağdur durumda olduğu için bayram biletlerini şimdiden satışa çıkaramadı. Bunun nedeni bundan 15-20 gün önce mazot 21 liraysa şimdi 28 lira olması. Yakıta gün geçtikçe zam geliyor ve bakanlık bir düzenleme yapmıyor. Korkumuzdan bayram biletlerini ve ek seferleri sistemde açamıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’ndan fiyat bekliyoruz, belirledikten sonra biletleri açacağız. Bakanlığın bu durum umurunda değil” dedi.

Otobüs firmaları sürece ilişkin Bakanlığı işaret ederken konuyla ilgili Bakanlık’tan herhangi bir açıklama ya da düzenleme kararı gelmedi. Yurttaşların olası mağduriyetlerine ilişkin nasıl bir karar süreci izleneceği ise bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
Bilet FiyatlarıOtobüs Bilet
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