Otokar, insansız zırhlı personel taşıyıcısı Alpar'ı test etti





AK Parti yandaşlarına adeta peşkeş çekilen Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda üretilmesi planlanan Altay Tankları belirsizliğini korurken, projenin ilk yüklenicisi Otokar, ağır sınıf insansız personel taşıyıcı geliştirdi. Cumhuriyet Gazetesi'nde Ali Can Polat imzasıyla yayınlanan habere göre

Türkiye’nin ilk zırhlı araç projesi Altay’ın prototip ihalesini kazanan ancak üretime geçemeyen Otokar, şimdi de ilk ağır sınıf insansız kara aracı Alpar’ı üretti.

Koç Grubu şirketlerinden Otokar, savunma sanayisinde yaptığı yenilikleri Sakarya fabrikasında düzenlediği bir basın toplantısında duyurdu. İlk test sürüşünü yapan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar’ın küresel ölçekte dünya devleriyle yarıştığını belirtti.

“60’ıncı kuruluş yılımızı kutladığımız 2023’e kadar Türkiye’nin ilk zırhlı araç üretiminden ilk milli ana muharebe tankına kadar gurur duyduğumuz pek çok projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bugün, askeri araçlarımız 5 kıtada 40’tan fazla dost ve müttefik ülkede görev yapıyor. 2022’de savunma sanayisi ciromuz içinde ihracatın payı ise yüzde 99 olarak gerçekleşti.”

Görgüç, üretici enflasyonundaki artışı da değerlendirerek “Maliyetlerimizde resmi rakamların çok üstünde bir artış oldu. Ama dış pazarda kalitemizle öne çıkıyoruz, pazar kaybı yaşamadık. Ama yine de bu sürdürülebilir bir durum değil” diye konuştu.