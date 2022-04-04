Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Otokar, kara sistemleri, Güney Amerika yolcusu

Ürünleri 35’ten fazla dost ve müttefik ülkede kullanılan Otokar, kabiliyetlerini küresel çapta tanıtmaya devam ediyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 14:12
Otokar, kara sistemleri, Güney Amerika yolcusu

Otokar, kara sistemlerindeki kabiliyetlerini Güney Amerika'da tanıtacak

Otokar, 5-10 Nisan tarihleri arasında Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenecek olan Güney Amerika'nın önemli savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022’ye katılacak. Fuar süresince Otokar, zırhlı araçlardaki geniş ürün gamının yanı sıra kara sistemlerindeki üstün kabiliyetlerini tanıtacak.

Koç Topluluğu şirketlerinden Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, savunma sanayii alanında Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenecek olan Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022’ye katılıyor. Altı gün sürecek olan fuar süresince Otokar, dünyaca ünlü zırhlı araçlardan oluşan geniş ürün gamının yanı sıra kara sistemlerindeki üstün kabiliyetlerini tanıtacak. 

33 bine yakın Otokar askeri aracının farklı bölge ve iklim koşullarında aktif olarak hizmet verdiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Savunma sanayii alanında her geçen gün global çapta yeni başarılar elde etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz askeri araçlarımız ve geniş ürün gamımız ile fark yaratıyoruz. Son 10 yılda ciromuzun yaklaşık yüzde 8’ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırdık. Çeşitli kullanıcıların değişen ihtiyaç ve beklentilerine global bilgi birikimimiz, üstün Ar-Ge, tasarım ve mühendislik kabiliyetlerimiz ile en iyi şekilde cevap veriyoruz. Tüm bunların yanı sıra teknoloji transferi kabiliyetlerimizle de ön plana çıkıyoruz " dedi.

Otokar araçlarının halihazırda Güney Amerika'da da kullanıldığına dikkat çeken Görgüç; "Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil, dünyada 35’ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55’i aşkın farklı kullanıcımız için en iyi ürün ve hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Dünya çapında farklı iklim ve coğrafyalarda elde ettiğimiz deneyimleri, araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz.  Güney Amerika Otokar'ın önemli pazarları arasında yer alıyor. Otokar olarak bölgedeki ihracat fırsatlarını yakından takip ediyor, yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Savunma sanayii alanındaki 35 yıllık tecrübemiz ile global pazarlarda ürün, Ar-Ge, teknoloji transferi kabiliyetlerimizle ülke ihracatına olan katkımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme: 04.04.2022 14:24
Anahtar Kelimeler:
OtokarFIDAE 2022
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği
İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği
Son 20 Yılın En Yüksek Enflasyonu
Son 20 Yılın En Yüksek Enflasyonu
Kızılay, patronlar için 5 milyar dolar zekat toplayacak
Kızılay, patronlar için 5 milyar dolar zekat toplayacak
Sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışında
Sanayi tesisleri ucuz yakıt arayışında
Enflasyon, son 20 yılın rekorunu kırdı | Yüzde 61
Enflasyon, son 20 yılın rekorunu kırdı | Yüzde 61
LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak
LPG zammı yolda | Litre fiyatı 11.88 olacak
Son Dakika zam | BOTAŞ'tan Doğalgaza ağır zam
Son Dakika zam | BOTAŞ'tan Doğalgaza ağır zam
Şekere yüzde 31 zam | Razaman'dan önce zam sağanağı
Şekere yüzde 31 zam | Razaman'dan önce zam sağanağı
İnternet zammına 1 nisan şakası gibi gerekçe
İnternet zammına 1 nisan şakası gibi gerekçe
Emeklilik yatırım fonları 305 milyar liraya ulaştı
Emeklilik yatırım fonları 305 milyar liraya ulaştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim