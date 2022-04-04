Otokar, kara sistemleri, Güney Amerika yolcusu

Otokar, kara sistemlerindeki kabiliyetlerini Güney Amerika'da tanıtacak

Otokar, 5-10 Nisan tarihleri arasında Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenecek olan Güney Amerika'nın önemli savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022’ye katılacak. Fuar süresince Otokar, zırhlı araçlardaki geniş ürün gamının yanı sıra kara sistemlerindeki üstün kabiliyetlerini tanıtacak.

Koç Topluluğu şirketlerinden Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, savunma sanayii alanında Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenecek olan Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı’ye katılıyor. Altı gün sürecek olan fuar süresince Otokar, dünyaca ünlü zırhlı araçlardan oluşan geniş ürün gamının yanı sıra kara sistemlerindeki üstün kabiliyetlerini tanıtacak.

33 bine yakın Otokar askeri aracının farklı bölge ve iklim koşullarında aktif olarak hizmet verdiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Savunma sanayii alanında her geçen gün global çapta yeni başarılar elde etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz askeri araçlarımız ve geniş ürün gamımız ile fark yaratıyoruz. Son 10 yılda ciromuzun yaklaşık yüzde 8’ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırdık. Çeşitli kullanıcıların değişen ihtiyaç ve beklentilerine global bilgi birikimimiz, üstün Ar-Ge, tasarım ve mühendislik kabiliyetlerimiz ile en iyi şekilde cevap veriyoruz. Tüm bunların yanı sıra teknoloji transferi kabiliyetlerimizle de ön plana çıkıyoruz " dedi.

Otokar araçlarının halihazırda Güney Amerika'da da kullanıldığına dikkat çeken Görgüç; "Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil, dünyada 35’ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55’i aşkın farklı kullanıcımız için en iyi ürün ve hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Dünya çapında farklı iklim ve coğrafyalarda elde ettiğimiz deneyimleri, araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Güney Amerika Otokar'ın önemli pazarları arasında yer alıyor. Otokar olarak bölgedeki ihracat fırsatlarını yakından takip ediyor, yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Savunma sanayii alanındaki 35 yıllık tecrübemiz ile global pazarlarda ürün, Ar-Ge, teknoloji transferi kabiliyetlerimizle ülke ihracatına olan katkımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.