Otokar ve Milrem Robotics'ten robotik sistem işbirliği

Otokar ve Milrem Robotics insansız ve robotik sistemlerin geliştirilmesi için iş birliği yapıyor

Türkiye'nin kara sistemleri üreticisi Otokar ve Avrupa’nın önde gelen robotik ve otonom sistem geliştiricisi Milrem Robotics; Londra'daki DSEI 2021 fuarında askeri araçların insansız ve robotik operasyonları için otonom geliştirme ve uygulamalarına yönelik bilgi birikimlerini ve kaynaklarını birleştirecekleri bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Her iki şirketin mevcut ürün ailelerini kapsayacak bu iş birliği sayesinde akıllı fonksiyonlar, şifreleme ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra çevresel farkındalık ve hibrit uygulamaların da ortaya çıkması sağlanacak.

Milrem Robotics CEO'su Kuldar Väärsi iş birliğine ilişkin; “Gelecekte, muharebe sahasının iyi işleyen bir entegre sisteme sorunsuz şekilde bağlanan insanlı ve insansız araçlardan oluşacağını ön görüyoruz” diyerek şunları ekledi: “Otonom ve robotik sistemlerin yanı sıra insanlı kara sistemleri konusunda da lider teknoloji sağlayıcısı ve sistem üreticisi olan Milrem Robotics ile güçlü ve yenilikçi kara sistemleri üreticisi Otokar’ın bilgi birikimi ve deneyimlerinin bir araya gelmesi, kullanıcılarımıza kara sistemleri alanında yeni kabiliyetler sunmamızı sağlayacak.”

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, anlaşmayla ilgili; “Türkiye’nin öncü kara sistemleri şirketi Otokar, modern orduların ve güvenlik güçlerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kara sistemlerinde yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Kullanıcılarımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alıyor ve müşteri odaklı çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Milrem Robotics ile iş birliğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Otokar’ın sahada kanıtlanmış bilgi birikiminin ve zırhlı araçlardaki üstün Ar-Ge, mühendislik ve test kabiliyetlerinin Milrem Robotics'in otonom, yapay zeka ve uzaktan komuta konularındaki uzmanlık ve deneyimiyle birleşmesi neticesinde insansız ve uzaktan komutalı kara sistemleri alanında önemli gelişmelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu iş birliği, mevcut ürün ailemize ilave olarak Otokar'ın insansız kara araçları segmentini oluşturma yolunda bir adım daha ileri gitmemizi sağlayacak” dedi.

OTOKAR HAKKINDA

1963 yılında kurulan, fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünlerle faaliyet gösteren Otokar, kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunmaktadır. Koç Topluluğu bünyesinde yer alan Otokar, savunma sanayiinde çeşitli tiplerde 4x4, 6x6, 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve paletli zırhlı araçlar ile kule sistemleri tasarlayıp üretmektedir.

MILREM ROBOTICS HAKKINDA

Milrem Robotics, Estonya, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'da ofisleri bulunan Avrupa'nın önde gelen robotik ve otonom sistem geliştiricisi ve sistem entegratörüdür. Şirket, aynı zamanda insansız kara sistemleri alanında Avrupa standardını ortaya koymayı hedefleyen, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Savunma Sanayii Geliştirme Programı (EDIDP) tarafından yürütülen 30,6 M€ değerindeki iMUGS (Entegre Modüler İnsansız Kara Sistemleri) Konsorsiyumu projesinin lideridir.