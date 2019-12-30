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Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında yerini sağlamlaştıran İzmir’in caddelerinde 15 adet Otokar Kent otobüsü daha hizmet vermeye başladı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 18:05
Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi

İzmir caddelerindeki Otokar otobüsü sayısı 350’ye ulaştı

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, teslimatta hız kesmiyor. Modern toplu taşıma araçları ile Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da büyük beğeni toplayan Otokar, yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Ülkemizin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya kadar dünyanın 50’den fazla ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, 2019 yılının son teslimatını ESHOT'a yaptı. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 adet KENT otobüsünün teslimat töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti.

Törende yapılan konuşmaların ardından Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e bir otobüs maketi hediye etti.

Otokar'ın toplu taşımada yenilikçi anlayışını yansıtan 12 metrelik KENT otobüslerinin modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkat çektiğini ve Avrupa'nın en çok tercih edilen şehir içi araçları arasında yer aldığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ise şöyle konuştu; "İzmir, aynı anda ve farklı alanlarda yürütülen çalışmalarla sadece ülkemizde değil, yurtdışında da örnek olmaya, dünyanın en yaşanılabilir şehirleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. İzmir, ulaşım planlamasını da en etkin şekilde yapıyor. Filosunda küçük otobüsten körüklü otobüse kadar kadar farklı uzunluktaki otobüsleri farklı hatlarda kullanarak verimli bir ulaşım sağlıyor; dünya çapında örnek bir taşımacılığa imza atıyor. Bu örnek şehrin yeni otobüs alımında tekrar Otokar’ı tercih etmesi ise bizi onurlandırdı. 2009 yılından bu yana İzmir caddelerinde başarıyla hizmet veren Otokar otobüslerinin sayısı, bugünkü teslimatımızla birlikte 350’ye ulaştı” dedi.

Otokar'ın yenilikçi otobüsü 12 metrelik KENT, engelli yolcu taşımacılığına uygun yapısı, konforu ve ferah iç tasarımı ile İzmirlilere rahat bir yolculuk imkânı sunarken, düşük işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

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Son Güncelleme: 30.12.2019 18:08
Anahtar Kelimeler:
OtokarESHOtKoç Topluluğu
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