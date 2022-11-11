Otokar’dan Romanya’ya elektrikli otobüs ihracatı

Sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında Mogoşoaia’ya 12 adet elektrikli e-KENT otobüs teslim edecek olan Otokar, şehrin elektrikli dönüşümüne öncülük edecek. İtalya, Fransa, İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde toplu ulaşım şirketleri ve belediyeler tarafından denenerek büyük beğeni kazanan 12 metrelik çevre dostu e-KENT'lerin teslimatı 2023 yılında yapılacak.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, küresel ölçekteki başarılı çıkışını sürdürüyor. Yılın ilk yarısında 6 metreden 18,75 metreye kadar uzanan elektrikli otobüs ailesinin lansmanını yaparak Türkiye'de ve yurt dışında birçok fuara katılım gösteren Otokar'ın elektrikli otobüslerinin yeni adresi Romanya oldu. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde on binlerce otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan şirket, Romanya’nın Mogoşoaia Belediyesi’nin elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında Otokar, 12 adet elektrikli e-KENT otobüsünün teslimatını 2023 yılı içinde yapacak. Otobüsleriyle şehrin elektrikli dönüşümüne öncülük edecek olan Otokar, araçların 9 yıl satış sonrası hizmet ve bakımını da üstlenecek.

Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlanan e-KENT’in test edildiği Almanya, İspanya, İtalya, Fransa başta olmak üzere Avrupa genelinde yolcular, otobüs şirketleri ve belediyeler tarafından büyük beğeni kazandığını söyleyen Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, şirketin elektrikli otobüs alanında iddiasını artırdığını belirtti.

Otokar'ın değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini küresel ölçekte yenilikçi teknolojiler ile karşıladığına dikkat çeken Erman, "Kendi teknolojimiz ile rekabet gücü yüksek, çevreci araçlar geliştiriyoruz. On binlerce aracımız dünyanın dört bir yanında 50’den fazla ülkede hizmet veriyor. 5 ay önce lansmanını yaptığımız 6 metreden 18,75 metreye kadar uzanan yeni elektrikli otobüs ailemiz Türkiye'de ve Avrupa'da büyük beğeni topladı. Kullanıcılarımız ürünlerin sıfır emisyona sahip, sessiz araçlar olmasının yanı sıra taşıma gücü yüksek ve toplam sahip olma maliyetinin düşük olmasına önem veriyor. Otokar’ın elektrikli otobüs ailesini geliştirirken bu ihtiyaçları odağımıza aldık, geleceğin beklentilerine uygun ideal bir ürün ailesi oluşturduk " dedi.

“İHRACATTAKİ İDDİAMIZI ELEKTRİKLİ OTOBÜS AİLEMİZLE ARTIRIYORUZ”

Farklı güzergahlar için geliştirdikleri farklı uzunluk ve kapasiteli araçların Avrupa'daki otobüs işletmecileri ile operatörlerin kısa sürede ilgisini çektiğini belirten Kerem Erman, "Sürdürülebilirlik ve çevre odaklı yaklaşımlarıyla toplu ulaşımda alternatif yakıtlı araçlar dönüşümü başlatan ülkelerde yollarda olmaktan mutluyuz. Otokar olarak ihracattaki iddiamızı elektrikli otobüs ailemizle artırıyoruz. Toplu ulaşımda yeni bir dönem başlatacak olan e-KENT’lerin Mogoşoaia halkına hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasını yaptı.

TAM ŞARJLA 300 KM YOL YAPAN E-KENT ŞEHİRLERİN HAVASINI DEĞİŞTİRİYOR

Dinamik, zarif, modern tasarımıyla dikkat çeken e-KENT, lansmanından günümüze binlerce Avrupalı tarafından deneyimlendi. Şehirlerin değişen ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunacak şekilde Otokar Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen araç, farklı batarya kapasite seçenekleri sunuyor. Otobüsün Li-ion NMC bataryaları, hızlı ve yavaş şarj özellikleriyle taşımacılığa çeviklik katıyor. Tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzile ulaşabilen e-KENT, geniş iç hacmi ile yolcular için daha iyi görüş ve konfor sunuyor.