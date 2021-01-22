Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Otomotiv devi Coşkunöz, yerli İHA üretecek

ANKA, Göksungur, Akıncı ve Bayraktar'ın ardından Türkiye yeni yerli İHA'sı üretime hazır. Coşkunöz Holding bulut altı dikey iniş kalkışlı küçük İHA üretecek

22 Ocak 2021 Cuma 11:35
Otomotiv devi Coşkunöz, yerli İHA üretecek

Otomotiv devi Coşkunöz, İHA üretecek
 

Türkiye insansız hava araçları konusunda elde ettiği başarıyı, özel sektörde yeni yatırımcıların devreye girmesiyle zirveye taşıyor. ANKA ile başlayan, Baykar ve Vestel Holding gibi kurumların olağanüstü çabalarıyla günümüze kadar gelen İHA tasarım ve üretimi konusundaki tecrübe yeni markalara ve yatırımlara cesaret veriyor. Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde, yüksek katma değerli ürünler üreterek, Türkiye’nin kritik teknolojilere sahip ülkeler arasına girmesine katkı sağlayan Coşkunöz Holding, İnsansız Havacılık Sistemleri alanında faaliyet gösteren İVME IHS’yi satın aldı. Havacılık ve savunma sanayindeki tecrübesini yeni şirketle birleştirecek olan Holding, dikey kalkış yapabilen, bulut altı İHA’lar ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform İHA’ların üretimine odaklanacak.

Coşkunöz Holding, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanında yerlileşmesini üst sıralara taşıyacak bir yatırıma imza attı. İnsansız hava araçları için yerli ve milli, jenerik uçuş kontrol sistemi geliştirme amacıyla kurulan Ankara merkezli İVME, Coşkunöz Holding bünyesindeki çalışmalarına yeni kurumsal kimliği ve UAVERA ismiyle devam edecek. 

Coşkunöz Holding, ayda 3 sistem/6 adet uçak ve alt bileşenlerini üretebilecek kapasiteye sahip UAVERA ile sivil ve askeri sahada kullanıma yönelik ürün ve hizmetler sağlamaya odaklanacak. İHA’larda kullanılan ve Türkiye’nin yurtdışından temin ettiği kameralar, motorlar, aviyonik sistemler ve diğer teknolojilerin yerlileştirilmesi üzerine çalışmalar, UAVERA’nın öncelikli konuları arasında olacak.

Coşkunöz Holding, satınalmayı müteakip UAVERA’ya yaklaşık 15 milyon TL yatırım yaparak öncelikle dikey iniş kalkış yapabilen, bulut altı küçük sınıf sabit kanat İHA’lar ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform İHA’ların üretilmesi projelerine start verdi. 

"Kamera yerlileştirmesini görev bildik" 

Savunma ve havacılık alanında uzun yıllara dayanan tecrübelerini satın aldıkları şirket ile birleştireceklerini aktaran Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, "Yeni yatırımımız ile Türk savunma ve havacılık sektöründe birçok ilke imza atmayı hedefliyoruz. İHA ve askeri projelerin yanı sıra yarı özel ve özel kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlamak gündem konularımız arasında yer alıyor. Türkiye, İHA’ların kamera ve motorlarını yurtdışından alıyor. Kamera ve motor konusunda yerlileştirme projelerimiz bulunuyor" dedi.  

"Sızmaların önüne geçeceğiz" 

Özellikle İHA projelerine hız verdiklerini belirten Acay, "Geliştireceğimiz İHA’lar dikey iniş kalkış yapabilecek. Yazılımlar ile hareket kabiliyetini otonom hale getirdiğimiz İHA’lar, kullanışlı simülasyon ara yüzüyle pilota kolay kullanım sağlayacak. Ürünlerimiz farklı tip görev ve işler için eklemeler yapılarak istenilen hizmete cevap verecek özelliklerde olacak. Yerli sistemlerin üretilmesiyle sistemlere sızmaların ve kontrol etme mekanizmalarının da önüne geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Pazar liderliği hedefleniyor

Yatırım ve çalışmalarla şirketi bugünkünden daha ileriye taşıyacaklarını da kaydeden Acay, "Türkiye’de dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA ve hedef İHA pazarında, pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi olmak gelecek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Askeri ve tüm sektör paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda optimum ürünleri geliştirerek yerli ve milli üretim yapmayı, hayata geçirmeyi planladığımız kiralama sistemi ile sınırlı ihtiyaçlara da cevap verebilir hale gelmeyi hedefliyoruz" dedi. 

Yerli firmalara destek verelim 

Acay ayrıca, "Türkiye IHA alanında önemli teknolojileri üreten bir ülke konumuna geldi. Birçok teknoloji, Türk firmaları tarafından sağlanabiliyor. Coşkunöz gibi köklü işletmelere düşen görev, bu firmaları desteklemektir. Biz de teknolojiyi yurtdışında aramak yerine, uzun zamandır bu alanda çalışan, hazır altyapı, teknoloji ve Ar-Ge kültürüne sahip, milli bir firma olan IVME’yi satın alarak destek vermeyi istedik. Girişimci bir KOBI’yi holding kanatlarının altına alarak çok daha büyük hedefleri gerçekleştirebilecek yerli ve milli UAVERA’ya dönüştürdük" dedi.

Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon
Rus gazetecilere İHA gözaltısı | Serbest bırakıldı
Rus gazetecilere İHA gözaltısı | Serbest bırakıldı
Yerli İHA'larda yerli motorla uçuşlar başlıyor
Yerli İHA'larda yerli motorla uçuşlar başlıyor
Akıncı zorlu görevler için hazır | Türk TİHA'sı için belgesel
Akıncı zorlu görevler için hazır | Türk TİHA'sı için belgesel
Yerli İHA'lar İTÜ'de geliştirilen yapay zekâ ile akıllanıyor
Yerli İHA'lar İTÜ'de geliştirilen yapay zekâ ile akıllanıyor
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi
Akıncı TİHA, ilk test uçuşuna çıktı
Akıncı TİHA, ilk test uçuşuna çıktı
Türk savaş uçakları Suriye sınırında esrarengiz İHA'yı vurdu
Türk savaş uçakları Suriye sınırında esrarengiz İHA'yı vurdu
Anahtar Kelimeler:
İHACoşkunöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'nin mobil ekmek büfelerine bakanlıktan yasak geldi
İBB'nin mobil ekmek büfelerine bakanlıktan yasak geldi
Twitter, Yürütmenin Durdurulması Davası Açabilir
Twitter, Yürütmenin Durdurulması Davası Açabilir
Kamp Nedir? | En İyi Kamp Tavsiyeleri
Kamp Nedir? | En İyi Kamp Tavsiyeleri
Koronavirüs mobilya sektörüne yansımaları
Koronavirüs mobilya sektörüne yansımaları
Çin’e kuru meyve ihracatı yüzde 21 arttı
Çin’e kuru meyve ihracatı yüzde 21 arttı
Işık plastik halka arz oluyor
Işık plastik halka arz oluyor
DASK yaptıranlar prim farkı ödemeden yüksek teminat alacak
DASK yaptıranlar prim farkı ödemeden yüksek teminat alacak
Skynet 6A, ön tasarım inceleme aşamasını başarıyla geçti
Skynet 6A, ön tasarım inceleme aşamasını başarıyla geçti
Türk Pizzası Avrupa'ya açılıyor | Salgına rağmen yatırım
Türk Pizzası Avrupa'ya açılıyor | Salgına rağmen yatırım
Miras Hakkınız mı Zedeleniyor? İşte Yapmanız Gerekenler
Miras Hakkınız mı Zedeleniyor? İşte Yapmanız Gerekenler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim