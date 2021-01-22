Otomotiv devi Coşkunöz, yerli İHA üretecek

Otomotiv devi Coşkunöz, İHA üretecek



Türkiye insansız hava araçları konusunda elde ettiği başarıyı, özel sektörde yeni yatırımcıların devreye girmesiyle zirveye taşıyor. ANKA ile başlayan, Baykar ve Vestel Holding gibi kurumların olağanüstü çabalarıyla günümüze kadar gelen İHA tasarım ve üretimi konusundaki tecrübe yeni markalara ve yatırımlara cesaret veriyor. Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde, yüksek katma değerli ürünler üreterek, Türkiye’nin kritik teknolojilere sahip ülkeler arasına girmesine katkı sağlayan Coşkunöz Holding, İnsansız Havacılık Sistemleri alanında faaliyet gösteren İVME IHS’yi satın aldı. Havacılık ve savunma sanayindeki tecrübesini yeni şirketle birleştirecek olan Holding, dikey kalkış yapabilen, bulut altı İHA’lar ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform İHA’ların üretimine odaklanacak.

Coşkunöz Holding, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanında yerlileşmesini üst sıralara taşıyacak bir yatırıma imza attı. İnsansız hava araçları için yerli ve milli, jenerik uçuş kontrol sistemi geliştirme amacıyla kurulan Ankara merkezli İVME, Coşkunöz Holding bünyesindeki çalışmalarına yeni kurumsal kimliği ve UAVERA ismiyle devam edecek.

Coşkunöz Holding, ayda 3 sistem/6 adet uçak ve alt bileşenlerini üretebilecek kapasiteye sahip UAVERA ile sivil ve askeri sahada kullanıma yönelik ürün ve hizmetler sağlamaya odaklanacak. İHA’larda kullanılan ve Türkiye’nin yurtdışından temin ettiği kameralar, motorlar, aviyonik sistemler ve diğer teknolojilerin yerlileştirilmesi üzerine çalışmalar, UAVERA’nın öncelikli konuları arasında olacak.

"Kamera yerlileştirmesini görev bildik"

Coşkunöz Holding, satınalmayı müteakip UAVERA’ya yaklaşık 15 milyon TL yatırım yaparak öncelikle dikey iniş kalkış yapabilen, bulut altı küçük sınıf sabit kanat İHA’lar ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform İHA’ların üretilmesi projelerine start verdi.

Savunma ve havacılık alanında uzun yıllara dayanan tecrübelerini satın aldıkları şirket ile birleştireceklerini aktaran Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, "Yeni yatırımımız ile Türk savunma ve havacılık sektöründe birçok ilke imza atmayı hedefliyoruz. İHA ve askeri projelerin yanı sıra yarı özel ve özel kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlamak gündem konularımız arasında yer alıyor. Türkiye, İHA’ların kamera ve motorlarını yurtdışından alıyor. Kamera ve motor konusunda yerlileştirme projelerimiz bulunuyor" dedi.

"Sızmaların önüne geçeceğiz"

Özellikle İHA projelerine hız verdiklerini belirten Acay, "Geliştireceğimiz İHA’lar dikey iniş kalkış yapabilecek. Yazılımlar ile hareket kabiliyetini otonom hale getirdiğimiz İHA’lar, kullanışlı simülasyon ara yüzüyle pilota kolay kullanım sağlayacak. Ürünlerimiz farklı tip görev ve işler için eklemeler yapılarak istenilen hizmete cevap verecek özelliklerde olacak. Yerli sistemlerin üretilmesiyle sistemlere sızmaların ve kontrol etme mekanizmalarının da önüne geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Pazar liderliği hedefleniyor

Yatırım ve çalışmalarla şirketi bugünkünden daha ileriye taşıyacaklarını da kaydeden Acay, "Türkiye’de dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA ve hedef İHA pazarında, pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi olmak gelecek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Askeri ve tüm sektör paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda optimum ürünleri geliştirerek yerli ve milli üretim yapmayı, hayata geçirmeyi planladığımız kiralama sistemi ile sınırlı ihtiyaçlara da cevap verebilir hale gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yerli firmalara destek verelim

Acay ayrıca, "Türkiye IHA alanında önemli teknolojileri üreten bir ülke konumuna geldi. Birçok teknoloji, Türk firmaları tarafından sağlanabiliyor. Coşkunöz gibi köklü işletmelere düşen görev, bu firmaları desteklemektir. Biz de teknolojiyi yurtdışında aramak yerine, uzun zamandır bu alanda çalışan, hazır altyapı, teknoloji ve Ar-Ge kültürüne sahip, milli bir firma olan IVME’yi satın alarak destek vermeyi istedik. Girişimci bir KOBI’yi holding kanatlarının altına alarak çok daha büyük hedefleri gerçekleştirebilecek yerli ve milli UAVERA’ya dönüştürdük" dedi.