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Otoyol ihalesi feshediliyor | Kredi bulamadılar

İktidardan son 20 yılda aldığı ihalelerle, dünyanın en büyük 50 müteahhitlik şirketi arasına giren Kolin, uluslararası kurumlardan kredi bulamadığı için Çeşmeli - Taşucu otoyolu yapımını fesih sürecine aldı

01 Eylül 2022 Perşembe 07:47
Otoyol ihalesi feshediliyor | Kredi bulamadılar

Otoyol ihalesi feshediliyor | Kredi bulamadılar

AKP'nin medya reklamlarında ballandıra ballandıra kullandığı Mersin Taşucu - Çeşmeli otoyolunun 52 KM'lik bölümü, kredi bulunamaması nedeniyle feshediliyor. Kolin'in tek başına aldığı Yap İşlet Devret modeliyle yapımını üstlendiği ihalenin üstünden 10 ay geçmesine rağmen tek bir çivi bile çakılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin’deki Çeşmeli-Taşucu Otoyolu’nun 52 kilometrelik kesimine yapılan sözleşme için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne fesih talebinde bulunulduğunu söyledi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın övgüyle anlattığı yap-işlet-devret (YİD) projelerine yurtdışından kredi bulunamamaya başlandığını vurguladı.


Mersin’deki Çeşmeli-Taşucu Otoyolu’nun 52 kilometrelik kesimi için yapılan YİD ihalesine ilişkin Aralık 2021’de sözleşme imzalandığını anımsatan Akın, “Sözleşme imzalanmasının üzerinden 10 ay geçmesine karşın henüz tek bir çivi çakılmadı. İktidara yakın şirketlerden Kolin’in tek başına katılarak aldığı ihale kapsamında Avro üzerinden 45 bin araç garantisi verildiği kamuoyuna yansımıştı. 52 kilometrelik yol için günlük 45 bin araç geçmezse eksik kalan Hazine’den karşılanacaktı” dedi. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne fesih başvurusu yapıldığını söyleyen Akın, “İhaleyi kazanan yandaş şirket, Türkiye’nin kredi riskinin priminin yüksek olması nedeniyle yurt dışından finansman bulamadı. Bu nedenle 2023’te açılacağı duyurulan ihale için fesih süreci başlatıldı” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
OtoyolMersinKolin
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