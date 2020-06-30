OVM ve Bayındır Sağlık Grubu ile enerji verimliliği anlaşması



Enerji sektörünün öncü şirketlerinden OMV, Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır Sağlık Grubu ile Türkiye enerji ve sağlık sektörlerinde ilk birleşik Elektrik Tedariki ve Enerji Hizmetleri sözleşmesine imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında Bayındır Sağlık Grubu’nun enerji verimliliğinde optimizasyon sağlanarak, grubun yılda 1,3 milyon kWh elektrik enerjisi tasarrufu ile 1.7 milyon TL’lik bütçe tasarrufu yapması planlanıyor.



OMV, hızla değişen ihtiyaçlara ve farklılaşan taleplere çözüm üretecek yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleri ile tüm sektörlere yönelik hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. OMV, bu çalışmaları kapsamında sağlık sektörünün önde gelen kurumlarından Bayındır Sağlık Grubu’na sunduğu hizmet paketi ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Enerji tedariği ile birlikte enerji optimizasyonuna yönelik Türkiye’deki ilk çalışma olan bu proje ile Bayındır Sağlık Grubu’nun enerji tedarikinde yenilikçi çözümler sunularak enerji tüketiminde verimlilik sağlanacak. Bayındır Sağlık Grubu’nun enerji tüketimini iklim, saat gibi çeşitli parametrelere göre yöneterek azami verimlilik sunmayı taahhüt eden OMV, bu çalışma ile Bayındır Sağlık Grubu’na yılda 1,3 milyon kWh elektrik enerjisi tasarrufu ve 1.7 milyon TL’lik bütçe tasarrufu sunmayı hedefliyor.

OMV tarafından yapılan yatırım ile proje kapsamında elektrik tüketiminde verimliliğin artırılması için gruba bağlı hastanelerde kullanılan soğutma sistemi, yeni nesil yüksek verimli ürünler ile değiştirilmiştir. Bayındır Sağlık Grubu’nun enerji sistemi bakım faaliyetlerini yürütecek olan OMV ayrıca proje kapsamında sistemin seçilmesi, elektrik tedariki, sahaya ulaştırılması, kurulması ve devreye alınması aşamalarından da sorumlu olacak.



Şirket hakkında bilgiler:

OMV Aktiengesellschaft

Bayındır Sağlık Grubu ile yaptıkları anlaşma ile hem enerji hem de sağlık sektörlerinde bir ilke imza atmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden OMV Türkiye Genel Müdürü Serkan Hotoğlu konuya ilişkin olarak “OMV Türkiye olarak enerji sektörünün dinamiklerini yakından takip ediyor ve sektörün gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji yönetiminin gelecekte çok daha fazla önem kazanacağını ve bu vizyonla yatırım yapan şirketlerin de öne çıkacağını öngörüyoruz. Bu anlamda pazarın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirdiğimiz bu enerji verimliliği projesiyle Bayındır Sağlık Grubu’na enerji verimliliği alanında önemli katkılar sağlayacağımıza ve ileride yeni projelerle iş birliğimizi genişleteceğimize inanıyoruz” dedi.Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ise OMV ile imzaladıkları anlaşmayla ilgili’den taviz vermeksizin geliştirdiğimiz, Ticari Etiği de göz ardı etmediğimiz hasta odaklı, güvenilir ve kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği en son bilgi ve teknolojiyi kullanarak sürdürdüğümüz hizmetlerimizde teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Stratejik hedeflerimiz ve önceliklerimiz kapsamında, içselleştirilmiş, gönüllü ve samimi çalışma tarzımızla misafirlerimiz olarak gördüğümüz hastalarımıza en iyi deneyimi yaşatma anlayışımızın yanı sıra, giderlerimizin optimize edilmesi, varlık verimliliğinin sağlanması, operasyonel etkinliğe ulaşılması kapsamında teknolojiden de yararlanıyoruz. OMV ile yaptığımız ve uyum içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmayı verimlilik açısından önemsiyoruz. Enerji tasarrufu kapsamında ele aldığımız bu projeyi başka projeler de takip edecektir. Olağandışı günler yaşadığımız bu pandemi dönemini de, tedbirleri hassasiyetle uygulayarak hep birlikte aşacağız” dedi.

OMV, çevresel sorumluluk anlayışına dayalı olarak, petrol, gaz, yenilikçi enerji ve en yüksek kalitede petro-kimyasal çözümler üretmekte ve pazarlamaktadır. 2019 yılında elde edilen 23 milyar euroluk grup satış hacmi ve yaklaşık 20 bin çalışanıyla OMV Aktiengesellschaft, Avusturya’nın en büyük halka açık şirketlerinden biridir. OMV, Orta ve Doğu Avrupa’nın parçası olarak Romanya ve Avusturya’da güçlü bir yapıya sahiptir ve diğer temel faaliyet bölgeleri olan Rusya, Kuzey Denizi, Orta Doğu ve Afrika ile Asya – Pasifik bölgelerinde sahip olduğu dengeli bir uluslararası portföyü yönetmektedir. 2019 yılında gerçekleşen günlük üretim hacmi 487.000 boe/d civarındadır. OMV, Avrupa'da üç rafineri işletmektedir, ADNOC Rafineri ile ticari ortak girişiminde yüzde 15'lik bir paya sahiptir ve yıllık toplam işleme kapasitesi 24,9 milyon tondur. Ayrıca, OMV’nin dünyanın önde gelen polyolefin üreticilerinden biri olan Borealis ile yüzde 36 ortaklığı bulunmaktadır. Şirket, on Avrupa ülkesinde 2.100 dolum istasyonu işletmektedir. OMV Avusturya ve Almanya’da doğal gaz depolama tesislerine sahip olup bağlı ortaklığı Gas Connect Austria GmbH, Avusturya’da bir doğal gaz boru hattı şebekesi işletmektedir. 2019 yılında, doğal gaz satış hacmi 137 TWh civarında gerçekleşmiştir. Sürdürülebilirlik OMV kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. OMV, düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemektedir. Bu bağlamda OMV, karbon yoğunluğunun azaltılması ve yeni enerji ile petrokimya çözümleri sunmak için ölçülebilir hedefler belirlemiştir.

Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası iştiraklerinden olan grup, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da sayısı 5’e ulaşan Bayındır Diş Klinikleri ve İzmir’de bulunan Bayındır Alsancak Diş Kliniği’nde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.

