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Özel Halk Otobüsü esnafının umudu mazot ÖTV'sinde

Tüm Özel Halk Otobüsleri ve Toplu Taşıma Sendikası: Özel halk otobüsü esnafı mazot alımımda ki ÖTV nin kaldırılmasını bekliyor

15 Nisan 2020 Çarşamba 14:04
Özel Halk Otobüsü esnafının umudu mazot ÖTV'sinde

Özel Halk Otobüsü esnafının umudu mazot ÖTV'sinde


TÖHOT SEN (Tüm Özel Halk Otobüsleri ve Toplu Taşıma Sendikası) kurucu başkanı Nejlettin Şan "Özel halk otobüsleri  esnafının dayanacak gücü kalmadı bir an önce tüm belediyelerin gücü oranında esnafa destek olması ve hükümetin de ÖHÖ esnafını ÖTV den muaf tutmalı" dedi.


TÖHOT SEN (Tüm Özel halk otobüsleri ve toplu taşıma sendikası) kurucu başkanı Nejlettin Şan özel halk otobüsü esnafının 30 kaleme yaklaşan  bedava kartlarla seyahat eden yolculardan dolayı esnafın mağdur olduğunu ve iflası yaşadıklarını belirterek üzerine birde korona virüs salgınıyla esnafın kazancının yetersiz kaldığını; mevcut geçimini sağlamakta zorlanan esnaf corona virüs salgını nedeniyle iyice dibe vurdu; Bu durum daha fazla devam ederse ilerde ÖHO esnafı diye bir sektör kalmayacak dedi.
  
Birkaç büyük şehir belediyesinin esnafa mazot desteği verdiğini bunun bir kaç belediye ile sınırlandırılmaması ve tüm belediyelere yayılması gerektiğini söyleyen Nejlettin Şan hükümetinde esnafa doğrudan adım atması  mazot alımlarındaki ÖTV yi bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi .


Bizler özel halk otobüsü esnafı olarak  kamu hizmeti veriyoruz. 30 kaleme yaklaşan Bedeva seyahat kartı var. Biz mazotumuzun vergisini ödüyoruz KDV sini ödüyoruz ; ama diğer taraftan bedava yolcu taşıyoruz bunun adil olmadığını yıllardır dile getirdik.
 

Toplu taşıma  kamu hizmetidir. Vatandaşların evlerine, işlerine ve okullarına giderken kullandıkları toplu taşıma araçları kamu hizmeti vermektedir. Dolayısıyla halkın ihtiyacını karşılamak için toplu taşıma bedelleri minimum seviyede tutulan özel halk otobüslerinin 3O ayrı bedava kart hizmet verdiği unutulmamalıdır. Esasen bu devletin vermekle yükümlü olduğu sosyal devletin yükünü sırtlanmaktır.  Buradaki esas soru şu olmalıdır.  devletin yapmakla yükümlü olduğu sosyal hizmeti yerine getirirken ihtiyaç duyulan mazot alımını özel tüketim olduğunu söylemek ne kadar doğru ve ya ne kadar yasal olabilir.

Örneğin yoksulları doyurmak amacıyla bedava yemek dağıtan herhangi bir kişi yada kurumdan yapmış oldugu tüketim için özel tüketim vergisi alınabilir mi ? Alınamaz çünkü buradaki tüketim tıpki özel halk otobüslerinin yaptığı gibi özel olmamakla birlikte herhangi bir kazanç da sağlamamaktadır. Kazancı olamayan ve zaruri olan bir hizmetin özel tüketimi nasıl olabilir .

Devletin Toplu taşıma hizmetinde ÖTV uygulaması, aynı zamanda vatandaşlar içinde şöyle bir ifade barındırır. Sizler işlerinize ve ya ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli olan seyahatlerinizi yürüyerek yahut bir at sırtında  yapabilirsiniz en ucuz taşıma ücretine sahip olan kent içi toplu taşıma otobüslerini kullanmak sizin için özel tüketimdir, keyfi tüketimdir ve gereksizdir anlamını taşır. Bu sebep le de bu hizmet özel tüketim vergisi ne tabidir" gördüğünüz gibi böyle akla, mantığa ve yasaya aykırı bir yaptırım devlet prensibine uymaz . Öyle ya günümüzde insanların at yada eşek kullanarak işe gidip gelmeleri mümkün değildir. Güçlü devlet güçlü hukuk ile güçlü hukuk ise her haksızlığın telafisi ile mümkündür güçlü bir devlet için bu uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerekiyor" şeklinde açıklamalarda bulundu . 

Anahtar Kelimeler:
özel Halk OtobüsüMazotÖTVHaberi
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