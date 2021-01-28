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Özge Kiraz, Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü oldu

i. 2015 yılından bu yana Eker Süt Ürünleri’nde Marka Müdürü olarak görev yapan Özge Kiraz, 2021 yılı itibarıyla Pazarlama Müdürü olarak atandı.   

28 Ocak 2021 Perşembe 10:37
Özge Kiraz, Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü oldu

Özge Kiraz, Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü oldu


Süt ve süt ürünleri sektörünün lider markalarından Eker’de yeni bir atama gerçekleşti. 2015 yılından bu yana Eker Süt Ürünleri’nde Marka Müdürü olarak görev yapan Özge Kiraz, 2021 yılı itibarıyla Pazarlama Müdürü olarak atandı.   

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Özge Kiraz, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Bölümü’nden de Yüksek Lisans derecesi aldı. 

Özge Kiraz, 2004 yılında asistan olarak adım attığı Eker Süt Ürünleri’nde 2005-2014 yılları arasında Marka Yöneticisi olarak çalıştı. 2015 yılından itibaren de Marka Müdürü olarak görev yapan Özge Kiraz, yeni dönemde Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi. 

Yeni görevinde Eker’in tüm pazarlama faaliyeti süreçlerinden, iletişim stratejilerinden ve müşteri ilişkileri departmanının yönetilmesinden sorumlu olan Özge Kiraz, İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca biliyor. Koşu ve yelken sporları ile ilgilenen Kiraz, evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Anahtar Kelimeler:
Arzu AygünEkerEker Süt
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