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Özgün Türk Motoru Erin Motor, denizcilik sektörünün yanında

Üniversite-sanayi iş birliği sonucunda ortaya çıkan, yüzde 100 özgün Türk tasarımı yerli motor Erin Motor, 10 bin saat ömür testi ile kanıtlanmış marin dizel motoruyla her şartta kullanım rahatlığı sunuyor.

09 Temmuz 2021 Cuma 09:17
Özgün Türk Motoru Erin Motor, denizcilik sektörünün yanında

Özgün Türk Motoru Erin Motor, denizcilik sektörünün yanında



Geliştirdiği dizel motorlarla Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da tanınan bir marka haline gelen Erin Motor, marin dizel motoruyla da denizcilik sektörüne hitap ediyor. 6-10 metrelik teknelerde rahatlıkla kullanılabilen marin dizel motor, kolay ulaşılabilir yedek parça teminatı da sunuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesiyle geliştirilen SANTEZ projesinin de bir yansıması olan Erin Motor’un geliştirmiş olduğu marin dizel motor, İstanbul Esenyurt’taki fabrikada üretiliyor. 10 bin saat ömür testi kanıtlanmış dayanıklı tasarımı, 2 yıl 1.000 saat kullanım garantisi, yüksek basınçlı yakıt pompası ile düşük yakıt tüketimi, deniz suyu ile motor suyunu birbirine karıştırmayan yüksek performanslı eşanjörü, 600 d/d düşük rölanti devri ve hidrolik şanzımanıyla tüm ihtiyaçları karşılıyor. Amaçlarının motor ithalatının önüne geçmek olduğunu belirten Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, “Kendi endüstrisini güçlendirmeyen ve üretimi olmayan toplumlar hızla ilerleme yarışında dışa bağımlılıkları oranında çeşitli yaptırımlar sonucunda yolda kalırlar. Biz, Erin Motor olarak bu yolculuğa çıkarken, yerli motor üretme hayalimizi, tüketicimizi en iyi motorla buluşturma hayali ile birleştirirken de bu duyguların gücü ile yolumuza inançla devam ettik. Zorlu ve uzun süren Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde bugün siz değerli tüketicilerimizin birçok alanda ihtiyacına çözüm üretecek ürünleri sizlerle buluşturuyoruz. Marin dizel motorumuz da kısa bir zamanda ciddi tüketici sayısına ulaştı. Eminimiz ki yakında yakında bizim gibi firmaların da sektöre girmesiyle birlikte motor ithalatının tamamen önüne geçebileceğiz.” açıklamalarında bulundu.

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Erin MotorTürk Motoru
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