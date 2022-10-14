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Pahalılık düşmeyince TKK Müdürü vatandaşı stokçulukla suçladı

Halka ucuz gıda maddesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev verdiği Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a göre aslında bolluk içindeyiz fakat vatandaşımız stokçu

14 Ekim 2022 Cuma 16:53
Pahalılık düşmeyince TKK Müdürü vatandaşı stokçulukla suçladı

Pahalılık düşmeyince TKK Müdürü vatandaşı stokçulukla suçladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, her evin aslında bir şeker ve yağ deposu olduğunu savundu. Aydın yurttaşların evlerinde iki yıllık şeker ve yağ olduğunu belirtti. Basit bir hesapla dört kişilik bir ailenin iki yıllık yağ masrafı 16 bin 380 lira görünüyor.


Yüksek enflasyon sürecinde uygun fiyatlarla tüketici için alternatif olması beklenen ancak eleştirilerin odağında olan Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) Genel Müdürü, yurttaşın evinde iki yıllık şeker ve yağ stoğu olduğunu düşündüğünü söyledi.


Aydın yaptığı konuşmada, “Kişisel görüşüm, Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var” dedi.

Aydın yaptığı açıklamada aksaklıklarla ilgili sorumluyu da buldu. Buna göre suç marketlerin ve depocunun. Aydın “İnsan kaynağı ve depolar ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Aksamalar oldu. Malı bittiği halde talep etmeyen market, malı olup da göndermeyen depocu da oldu. Çok aksaklık yaşadık. Depo olmadan bu işin olmadığını gördük” dedi.

Öte yandan Aydın, Bakkal Projes'iyle satış noktasını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 3 bine çıkarmayı hedeflediklerini önümüzdeki aydan itibaren Konya, Ankara ve Mersin’de projenin ilk adımlarının atılacağını söyledi. 

Alay edercesine konuşan Aydın'ın, ocak ayında 3 ayrı yerden 136 bin lira maaş aldığı açıklanmıştı. Aydın haziran ayında ise 56 bin lira maaş aldığı Turkcell yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. 

2 YILLIK DEPOLAMA MALİYETİ 19 BİN 500 LİRA

Tarım Kredi Kooperatifi markalı 1 litre ayçiçek yağı internet satış fiyatı 58 lira. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre kişi başı yıllık ayçiçek yağı tüketimi 34 kilogram. Bir kişinin iki yıllık ayçiçek yağı masrafı şu an için 4 bin 95 lira. Dört kişilik ailenin iki yıllık yağ masrafı şu an için 16 bin 380 lira.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye'de kişi başı yıllık 31 kilogram şeker tüketiliyor. 5 kilogram TKK şeker internette 65 liraya satılıyor. Kişi başı 2 yıllık şeker depolama maliyeti şu anda 780 lira. 4 kişilik bir ailenin 2 yıllık şeker depolama masrafı ise şu anda 3 bin 120 lira.

Öte yandan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) verilerine göre Türkiye'de ücretli çalışanların yüzde 60'ından fazlası asgari ücretli.

Anahtar Kelimeler:
TkkTarım Kredi
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