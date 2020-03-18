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Paketlenmiş gıda ürünlerine talep yoğunlaştı | Bereket Döner uretimini artırdı

Koronavirüs endişesi paket ürünlerin satışını artırırken, Bereket Döner artan talebi karşılamak için pakette döner üretimini artırdığını duyurdu.

18 Mart 2020 Çarşamba 10:49
Paketlenmiş gıda ürünlerine talep yoğunlaştı | Bereket Döner uretimini artırdı

Paketlenmiş gıda ürünlerine talep yoğunlaştı | Bereket Döner uretimini artırdı


Geleneksel Türk Döneri'nin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs (Covid-19) için evinde önlem alan vatandaşların et ürünleri konusundaki taleplerine çözüm üretiyor.

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde Koronavirüs uyarısının ardından tüm restoran ve şubelerinde  ekstra sıkı tedbirler aldığını duyuran Bereket Döner, paket üretimine de ağırlık verdiğini ve üretimini iki katına çıkardığını açıkladı. Bereket Döner''den yapılan açıklamada "Şubelerimizde güçlü bir dezenfeksiyon sürecine başladık.Tüm şubelerimize Covid- 19 (Koronavirüs) ile mücadelede uyulması gereken kuralların yer aldığı afişler ulaştırarak müşterilerimizi bilgilendirdik. Restoranlarımıza dezenfektan makinalari yerleştirdik. Devletimizin belirlediği kurallara firmamız ve çalışanlarımız olarak harfiyen uymaktayız" denildi. 

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek yaptığı açıklamada "Bu mücadele günlerinde pakette Bereket Döner ürünleri Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri ile internet üzerinden satış yapan sitelerinde yoğun ilgi gördüğünü belirten hem şirketimizin, hem de sektörümüzün, ihtiyacı kat kat karşılayacak güçte olduğunu" söyledi.

Emek, kurum olarak Covid-19 (Koronavirüs) ile mücadeleye ilk günden itibaren tam destek verdiklerini belirterek şu bilgileri verdi: "Pakette döner üretimi konusunda Bereket Döner, Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biridir. Geleneksel Türk Döneri'nin lezzeti ve kalitesi ile  satışa sunduğumuz pakette döner ürünlerimiz Migros ve Happy Marketler zincirlerinde ve internet üzerinde tüketiciye ulaşıyor.

Koronavirüse karşı vatandaşlarımızın aldığı önlemlere biz de ürünlerimizle destek veriyoruz. Üretim sürecimizde bir aksama yok. Vatandaşlarımızın yıl boyu talebini karşılayacak üretim gücüne sahibiz. Türkiye gibi güçlü gıda üretim alt yapısına sahip ülkede, vatandaşlarımız hem fiyat hem de ulaşılabilirlik konusunda endişe etmesin"

Paketlenmiş döner talebinin son dönemde yoğunlaştığını söyleyen Emek "Koronavirüs önlemleri alınmaya başlanmasının ardından onbinlerce paket satışı gerçekleştirdik. Daha büyük siparişlere göre üretim alt yapısına sahibiz.''İnternet üzerinden alışveriş yapan siteler üzerinden,Türkiye'nin her yerine ulaşabilecek  potansiyelimiz var''dedi.

Son Güncelleme: 18.03.2020 11:04
Anahtar Kelimeler:
BereketBereket DönerCovid 19Happy Marketler
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