Palandöken | 1 Mayıs birlik, dayanışma ve kardeşlik günüdür

ANKARA- Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı bir mesaj yayınladı. Gece gündüz demeden alın teri döken esnaf ve sanatkârların emeğin temsilcisi olduğunu vurgulayan Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi;

“1 Mayıs, dünya genelinde işçi sınıfının haklarını ve kazanımlarını kutladığımız önemli bir gündür. Bu önemli gün, esnaf ve sanatkârlarımız için birlik ve dayanışma duygularını pekiştirmenin yanı sıra, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hakların korunması açısından da önem taşır. Nitekim tüm çalışanlarımız, emekleri ve alın terleriyle ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Emeğe ve çalışan haklarına saygı, demokrasi kültürünün vazgeçilmez bir unsurudur. Ekonominin gelişmesi, milli gelirimizin artması ve toplum olarak daha refah günlere ulaşmamızın yolu, çalışanlarımızın hakkını ve hukukunu gözetmekten geçer. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmesi ve kadın istihdamının artırılması, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği ile mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlarımız adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu sene yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının dayanışmayı artırarak barış ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını diliyorum”



