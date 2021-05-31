Palandöken | 84 milyon insanımız nefes alacak

ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleş sürecini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son alınan normalleşme kararları başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere Covid-19 sebebiyle işyerleri kapanan ve iş yapamaz duruma gelen 2 milyonu aşkın esnafımız ile çalışanlar adına olumlu bir karar oldu.

Bu karar ile esnafımızın işyerleri açılacak ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama olacak. En önemlisi işsiz kalan binlerce kişi yeniden işine ve aşına kavuşmanın sevincini yaşayacak.

Yani ülke genelinde 84 milyon insanımız ve tüm kesimler rahat bir nefes alacak. Kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen kabine üyelerine ve bilim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

