Palandöken | 84 milyon insanımız nefes alacak
ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleş sürecini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son alınan normalleşme kararları başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere Covid-19 sebebiyle işyerleri kapanan ve iş yapamaz duruma gelen 2 milyonu aşkın esnafımız ile çalışanlar adına olumlu bir karar oldu.
Yani ülke genelinde 84 milyon insanımız ve tüm kesimler rahat bir nefes alacak. Kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen kabine üyelerine ve bilim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.