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Palandöken | Bayram'da önceliğimiz depremzedeler

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı öncesi yayınladığı mesajda "Ülkece buruk bir Ramazan Bayramı karşılıyoruz, önceliğimiz Depremzede Vatandaşlarımız" dedi.

20 Nisan 2023 Perşembe 09:52
Palandöken | Bayram'da önceliğimiz depremzedeler

Palandöken | Bayram'da önceliğimiz depremzedeler


ANKARA- Ramazan Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi,

 “6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve hepimizi yasa boğan depremler nedeniyle bu Ramazan Bayramı’nı ülkece buruk bir şekilde karşılıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayında olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da önceliğimiz yine depremden etkilenen vatandaşlarımız olacak. Bu vesile ile depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allahtan rahmet diliyor, tüm Müslüman âlemine hayırlı bayramlar diliyorum. Depremde ailesini, yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenlere Allah güç, kuvvet ve sabır versin. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ruhu ile yaraları sarmak için canla başla çalışacak ve bu zor günleri geride bırakıp daha da güçleneceğiz. Bu mübarek günlerin kardeşliğimizi pekiştirerek tüm insanlığın huzur ve güven içinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

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PalandökenBendevi PalandökenTESK
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