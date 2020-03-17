Palandöken | Beyanname ertelemesi esnafa nefes aldırdı

ANKARA- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılması esnafı sevindirdi.



Gelir vergisi beyannamelerinin ertelenmesi ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı B:endevi Palandöken, “Mart ayı dert ayı. Korona virisü sebebiyle işlerde oldukça bir düşüş yaşandığı ve birçok iş yerinin virüs tedbiri kapsamında kapatılmasından dolayı esnaf ve sanatkarların sıkıntılı günler geçirdiği aşikardır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve vergi ödemelerinin sürelerinde alınan uzatma kararı esnafımız adına oldukça sevindirici olmuştur” dedi.