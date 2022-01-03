

Palandöken | Bu zamlar ile esnaf sokakları bile aydınlatamaz

-“ESNAF BAĞKUR PRİMİNİ ÖDEYEMEZ”

ANKARA - Yeni yıla girerken elektrik, doğalgaz ve yeniden değerleme oranı ile zam gelen başta BAĞ-KUR olmak üzere A’dan Z’ye her kalemde piyasaların olumsuz etkileneceğini belirten, “Bu zamların altından esnafımızın kalkması mümkün değil. Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz, sokaklar aydınlanmaz çünkü vitrinin lambalarını söndürmek zorunda kalır. Bunların olmaması için esnaf için özel tarife uygulanmalı. Dolmuş, taksi, kamyon ve minibüsler kontak açamaz, marşa basamaz. Onun için ÖTV ve KDV indirime gidilmeli” dedi.

Elektrik, doğalgaz ve yüzde 36.2 lik yeniden değerleme oranına göre gelen diğer zamların başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere her kesimi olumsuz etkileyeceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Aralık ayı için açıklanan enflasyon oranı yıllık 36.08 artarak, beklentinin de üzerinde son 19 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte yeni yıla yüksek zamlarla girilmesi başta esnafımız olmak üzere tüm kesimleri olumsuz etkiledi. Zaten pandemide oldukça zor günler geçiren, BAĞ-KUR’unu, vergisini ve iş yerinin kirasını ödeyemeyerek zor günler geçiren esnafımız, bu zamların altından kalkamaz. Hatta dolabını çalıştıramaz, sokağı aydınlattığı vitrinlerinin lambalarını yakamayacak duruma gelir. Acilen esnafın bu durumu göz önüne alınarak zamlarda ve yeniden değerleme oranlarında esnekliğe gidilmeli. Elektrik ve doğalgazda esnafa özel tarife uygulanmalı” diye konuştu.