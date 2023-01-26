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Palandöken'den esnaf için elektrik indirimi çagrısı 

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 'Sokağa aydınlatan esnafımızın elektriğine de indirim bekliyoruz" dedi

26 Ocak 2023 Perşembe 15:29
Palandöken'den esnaf için elektrik indirimi çagrısı 



En fazla elektrik ücretini esnaf ödüyor

ANKARA – Sanayide kullanılan elektrik fiyatlarına yüzde 12 oranında indirim yapılmasının olumlu olduğunu ancak aynı indirimin esnaf ve sanatkar işletmelerine de yapılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bakkalın, kasabın buzdolabı, et çekme makinası, terzinin ütüsü gibi cihazlarla her gün kullanımı muhakkak olan lamba, ışıklı levhalar artık bu fiyatlardan dolayı esnafımız faturalarını ödemekte güçlük çekiyor. Sanayi sektörüne uygulanacak olan yüzde 12’lik indirimin esnaf ve sanatkar kesimine de uygulanmalı. Ülkemizde 3’lü tarife sistemi var. Konutlar, sanayi ve ticaret. Bu da gösteriyor ki esnafımız konutlardan ve sanayiciden daha fazla elektrik faturası ödemektedir. Zaman kaybedilmeden indirim kapsamına esnafımız da alınmalı” dedi.

EPDK Başkanı açıkladı: 'Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz'


EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" dedi.

Sene başında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 Tl/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürmüş, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşeceği açıklanmıştı.

Piyasadaki fiyat hareketlerini titizlikle takip eden EPDK bugün de kritik bir karara imza attı.

DÜŞÜŞ SEYRİNDE DEVAM BEKLENTİSİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin piyasaya olumlu etkisinin devam ettiğini belirtti. Fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini ve ivedilikle piyasaya yansıttıklarını vurgulayan Yılmaz, maliyet bazlı düşüş seyrinin devam etmesini beklediklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 26.01.2023 15:38
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