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Palandöken | Depremden zarar gören esnaf tespit ediliyor

Türkiye'yi sarsan iki büyük deprem felaketinin ardından TESK, zarar gören esnafın yaralarının sarılması için tespit çalışmaları yapıldığını duyurdu.

27 Şubat 2023 Pazartesi 16:42
Palandöken | Depremden zarar gören esnaf tespit ediliyor

Palandöken | Depremden zarar gören esnaf tespit ediliyor


ANKARA- Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarların zararını tespit etmek amacıyla Deprem Bilgi Formu oluşturduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen ve işini kaybeden esnaf ve sanatkarlarımızın zararının tespit edilerek yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamak için https://www.tesk.org.tr isimli internet sitemizden Deprem Bilgi Formu üzerinden esnafımıza sunulmuştur. ” dedi.

-“ESNAF VE SANATKARLARIMIZI YENİDEN HAYATA BAĞLAYACAĞIZ”

Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarları yeniden ayağa kaldırmak için yol haritası çizeceklerini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ olmak üzere deprem bölgesindeki 11 ilimizde 415 meslek dalında 367 bin esnaf ve sanatkarımız bulunuyor. Bu esnaf ve sanatkarlarımızın depremden ne ölçüde zarar gördüğünü ve kaç iş yerinin kaybedildiğini tespit ederek esnafımızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaktayız. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımız web sitemizde yer alan Deprem Bilgi Formunu mutlaka doldurmalı” şeklinde konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
DepremTESKEsnaf
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