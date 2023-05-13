Palandöken | Düğün maliyeti 500 bin lirayı buluyor

ANKARA- Devletin yeni evlenecek çiftlere vereceği faizsiz evlilik kredileriyle 2023 yılında düğün sektöründe hareketlilik olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan bitimiyle birlikte düğün sektöründe büyük bir canlılık bekliyoruz. Fotoğrafçı, düğün salonu, kuaför, berber, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Özellikle devletimizin açıklamış olduğu 2 yıl ödemesiz toplam 72 ay vadeyle 150 bin lira olarak vereceği evlenme kredisi desteği, evlenmeyi düşünen gençleri harekete geçirirken düğün sektörünün canlanmasıyla esnafımızı da olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

-“BU YIL 750 BİNİ AŞKIN ÇİFTİN EVLENECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”

-“ORTALAMA İLK EVLİLİK YAŞI ERKEKLERDE 28 KADINLARDA 25 OLDU”

Geçen yıla göre evlenme sayısının 500 bin çiftten 750 bin çifte çıkacağını öngören Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, “Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapma maliyeti beyaz eşyasından, kuaförüne, düğün salonundan organizasyon giderlerine 500 bin liranın üzerine çıkıyor. Devletimizin yeni evlenecek çiftlere vereceği faizsiz kredi desteği ve paketleri çeşitlendirmesinin piyasaya olumlu yansımasıyla beraber bu yıl geçen yılın evlilik verilerine göre en az yüzde 50 artış yaşanacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl 574 bin 358 çift dünya evine girmişti. Bu yılki düğün sezonunda her zamankinden daha umutluyuz” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde ilk evlilik yaşında yükseliş görüldüğüne dikkat çeken Palandöken, “Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25, erkeklerde 28’e çıktı. Türkiye genelinde hiç evlenmeyen vatandaşların sayısı geçen yıl 20 milyon sınırındaydı. Bunun en önemli sebepleri arasında eğitim, çalışma hayatı, kişisel korkulardan sonra maddi sebepler var. Kimi gençler yalnızca nikâh kıyarak tüm düğün masraflarından kaçmayı tercih ediyor. Gençlerin yuva kurmasının, tüm sevdikleriyle birlikte düğün yapma isteğinin önüne geçen maddi sebepler bu kredi desteklerinin artırılması ve çeşitlendirilmesiyle çözülecektir. Düğün için desteğin yanında ilk araba ilk ev gibi alımlar için de avantajlı destek paketleri sunulmalı” şeklinde belirtti.