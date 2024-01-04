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Palandöken | Emekli maaş zamları arasında ayrım yapılmamalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken emekli maaşlarına zam oranları belirlenirken ayrım yapılmaması gerektiğini belirterek "Mevcut zam sistemi eşitlik ilkesine aykırı" dedi.

04 Ocak 2024 Perşembe 08:36
Palandöken | Emekli maaş zamları arasında ayrım yapılmamalı






Palandöken | Emekli maaş zamları arasında ayrım yapılmamalı



ANKARA- Emekliler için belirlenen zam oranları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılsonu enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ülke genelinde 16 milyona yakın emekli için zam oranları belli oldu. Ancak memur emeklisi ile SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranlarının farklı olması adil bir uygulama değil. Bu uygulama eşitlik ilkesine aykırıdır. Emekli maaş zamları arasında ayrım yapılmamalıdır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkaniyetli bir ölçekte çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğinden yana şüphemiz yok” dedi.

-“EMEKLİLERİMİZ MUTLAKA RAHATLATILMALI”

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin de memur emeklileri ile aynı zam oranına tabi tutulmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken esnaf, çiftçi, işçi emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapılması büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz demeden çalışan Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarlarımız hem en uzun prim gün sayısını öderken hem de en düşük emekli maaşını alıyor. Oysa tüm emeklilerimiz aynı enflasyondan mustarip. Esnaf emeklileri artık ay sonunu kara kara düşünür oldu. Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı. Yeni bir düzenleme ile emekli vatandaşlarımız için maaşlarda norm birliği sağlanarak yaşanan olumsuzluğun önüne geçilmeli” diye konuştu.

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