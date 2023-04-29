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Palandöken | ESK'dan kasaplar için ucuz et talebinde bulunduk

29 Nisan 2023 Cumartesi 12:36
Palandöken | ESK'dan kasaplar için ucuz et talebinde bulunduk

Palandöken | ESK'dan kasaplar için ucuz et talebinde bulunduk

ANKARA- Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) perakendeci marketlere olduğu gibi kasap esnafına da ucuz et satması talebinde bulunarak bu konuda yazı yazdıklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Et ve Süt Kurumu (ESK) ile perakendeciler arasında ucuz et satışına ilişkin uygulama piyasada çifte standart oluşturur. Et ve Süt Kurumu perakendeci marketlere verdiği karkas eti kasaplarımıza da vererek halkın ucuz ete ulaşmasının önü açılmalı” dedi. 

-“KASAPLARIMIZ DA UCUZ ET SATIŞI YAPMAK İSTİYOR”

Et ve Süt Kurumu tarafından perakendecilere ucuz karkas et satışı yapılmasının yanlış olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son dönemde artan kırmızı et fiyatlarında istikrar sağlanması için perakendecilere verilecek olan ucuz karkas etin aynı şekilde kasaplara da verilmesi halinde piyasada et fiyatları regüle edilebilir. Sadece perakendecilere verilen karkas et fiyatları kasaplara da uygulanmalı. Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir. Aksi halde bu uygulama çifte standart oluşturur ve kırmızı et piyasası bu şekilde düzenlenemez. Bu şekildeki uygulama Anayasanın eşitlik ilkesini ve yine anayasanın 173’üncü maddesindeki esnaf ve sanatkârların korunmasına ilişkin maddeye de aykırıdır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TESKESKBendevi Palandöken
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