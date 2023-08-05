Palandöken | Esnaf finansman ihtiyacı olan krediye ulaşamıyor



ANKARA – Üretimde devamlılığın sağlanması ve çarkların dönmesi için krediye ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sanayi bölgelerinde üretim devamlılığının sağlanması, esnafın ham madde veya ürün alması, ticari hayattaki çarkların dönmesi finansmana ulaşımdan geçiyor. Dolayısıyla krediye ulaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı. Düşük faizli esnafa özel kredi paketleri hazırlanması ekonomi için şart hale geldi” dedi.

-“KREDİYE ULAŞABİLMEK TİCARET ÇARKLARININ DÖNMESİ İÇİN MECBURİ”

-“KREDİ KARTI TAKSİT KISITLAMALARI DA ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Bankaların kredi verirken işi zorlaştırmak yerine kolaylık sağlamasının önemli olduğunu vurgulayan“Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyona karşı üretici ve esnafın ayakta kalabilmesi için finansman ihtiyacı her zaman var. Bunun için bankaların kredi imkânlarını genişletmesi, miktarları artırması ve faizleri düşürmesi gerekiyor. Krediye ulaşamamak beraberinde büyük borçlanmalar, üretimin yavaşlaması, enflasyonun ve işsizliğin artması, ihracatın azalması gibi birçok ekonomik problem getiriyor. Ticari kredilerin, piyasa koşulları ve döviz kurunun göz önüne alınarak miktar olarak artırılması gerekiyor. Piyasada rekabet edilebilirliğin artması için üretici üretebilmeli, esnaf mal alabilmeli, vatandaş bu ürünlere ulaşabilmeli. Dolayısıyla bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin” şeklinde belirtti.

Kredi kartı taksit sayılarındaki kısıtlamaların da esnafı ve dolayısıyla piyasaları olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Palandöken, “Kredi kartıyla yapılan harcamaların taksit sayısı birçok sektörde kısıtlanmış durumda. Bu da alışverişlerin azalması, yolculukların yapılmaması, ihtiyaçların ertelenmesi gibi sebeplere neden oluyor. Vatandaşların harcamalarında ne kadar kısıtlama olursa, esnafın kazancında da aynı oranda düşüş oluyor. Bu nedenle piyasaların canlanması için kredi imkânları ile kredi kartı taksit sınırlamalarının yeniden düzenlenerek artırılması, vatandaş ve esnafın rahatlatılması gerekli” diye vurguladı.