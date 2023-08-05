Palandöken | Esnaf finansman ihtiyacı olan krediye ulaşamıyor
ANKARA – Üretimde devamlılığın sağlanması ve çarkların dönmesi için krediye ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sanayi bölgelerinde üretim devamlılığının sağlanması, esnafın ham madde veya ürün alması, ticari hayattaki çarkların dönmesi finansmana ulaşımdan geçiyor. Dolayısıyla krediye ulaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı. Düşük faizli esnafa özel kredi paketleri hazırlanması ekonomi için şart hale geldi” dedi.
-“KREDİYE ULAŞABİLMEK TİCARET ÇARKLARININ DÖNMESİ İÇİN MECBURİ”
-“KREDİ KARTI TAKSİT KISITLAMALARI DA ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYOR”
Kredi kartı taksit sayılarındaki kısıtlamaların da esnafı ve dolayısıyla piyasaları olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Palandöken, “Kredi kartıyla yapılan harcamaların taksit sayısı birçok sektörde kısıtlanmış durumda. Bu da alışverişlerin azalması, yolculukların yapılmaması, ihtiyaçların ertelenmesi gibi sebeplere neden oluyor. Vatandaşların harcamalarında ne kadar kısıtlama olursa, esnafın kazancında da aynı oranda düşüş oluyor. Bu nedenle piyasaların canlanması için kredi imkânları ile kredi kartı taksit sınırlamalarının yeniden düzenlenerek artırılması, vatandaş ve esnafın rahatlatılması gerekli” diye vurguladı.