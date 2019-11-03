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Palandöken, esnaf için doğalgaz indirimi istedi

TESK Başkanı Palandöken, "Elektrik ve doğalgaz indirimi esnafımıza nefes aldırır. Esnafımız var olan kaloriferi bile kullanamıyor"

Palandöken, esnaf için doğalgaz indirimi istedi

TESK Başkanı Palandöken, "Elektrik ve doğalgaz indirimi esnafımıza nefes aldırır. Esnafımız var olan kaloriferi bile kullanamıyor"

03 Kasım 2019 Pazar 09:14
Palandöken, esnaf için doğalgaz indirimi istedi

Palandöken, esnaf için doğalgaz indirimi istedi


ANKARA- Soğuk kış günlerinin yüzünü göstermesiyle birlikte esnafın sıkıntıya düştüğünü söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Farklı iş kollarından birçok esnaf ve sanatkarımız doğalgaz fiyatlarının pahalılığından dolayı dükkanında kalorifer yakamıyor. Bunun yerine halen sanayi sitelerinde talaş ve yanmış yağ yakarak ısınmaya çalışan esnafımız var. Bu ısınma şekli çevreye verdiği zararın yanı sıra insan sağlığına da olumsuz etkiliyor.

Yaşadığımız yüzyılda teknoloji bu kadar gelişmişken esnafımız bu tarz yöntemlerle ısınmaktan kurtarılmalı. Bunun için de ekonominin omurgası olan esnafımıza başta doğalgaz olmak üzere elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalı” dedi.

-“ENERJİ KALEMLERİNDE ESNAFA ÖZELTARİFE UYGULANMALI”

Enerji kalemlerinde esnaf ve sanatkarlara özel indirimli tarife uygulanmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle küçük esnaf ve sanatkarlarımızın çok düşük sermayelerle açtığı ve kendi yağında kavrularak işlettiği dükkanlarda en az bir iki kişi çalıştırılarak istihdama katkı sağlanıyor.

Her bir dükkan, ortalama 4-5 kişilik bir ailenin gelir kapısı demek. Kısıtlı imkanlarla ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız sosyal güvenlik primleri, vergisi vs derken her yıl sermayesi kadar ödeme yapıyor.

Cadde ve sokakları hareketlendiren, temizleyen, aydınlatan esnafımızın ayakta kalabilmesi için doğalgaz, elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirim yapılmalı. Anayasamızın 174. Maddesinde de belirtildiği gibi devletimiz esnaf ve sanatkarları korumaya yönelik tedbirler almalı.

Özellikle kış aylarına girdiğimiz şu günlerde enerji kalemlerine yönelik müjdeli bir haber gelirse esnafımız rahat bir nefes alır” şeklinde konuştu.

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