Palandöken | Esnaf Türk Fatura ile e-döşüme geçiliyor



ANKARA- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş arasında imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarlar dijital belgelerini “Esnaf Turk Fatura” platformu üzerinden kolaylıkla oluşturup hızlı ve güvenilir bir şekilde gönderebilecek.

“ESNAFIMIZ HEMEN BAŞVURU YAPARAK YENİ UYGULAMAYA GEÇEBİLİR”

Esnaf ve sanatkarların “Esnaf Turk Fatura” ile e-dönüşüme geçtiğini duyuran“TESK ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkârların e-Belge, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Defter, Ön Muhasebe vb. e-dönüşüm uygulama süreçlerine ait bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na ulaştırılması ve saklanması Esnaf Turk Fatura web portalından sağlanacak. GİB standartlarına uygun olarak esnaf için özel olarak hazırlanmış, tüm muhasebe programları ile entegre çalışan Esnaf Turk Fatura ile esnafımız muhasebeci ve mali müşavirlere faturaları otomatik gönderebileceği gibi 10 yıl ücretsiz saklama hizmetinden de faydalanabilecek” şeklinde konuştu.

Esnaf ve sanatkarların hemen başvuru yaparak dijital fatura ve arşivleme hizmetlerini kullanabileceğini belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımız, esnafturkfatura.com.tr adresinden hemen başvuru yapabilir, başvuru sonrası https://portal.esnafturkfatura.com adresi üzerinden gerekli aktivasyon işlemini gerçekleştirerek hemen dijital fatura ve arşivleme hizmetlerini kullanmaya başlayabilirler” dedi.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş ise esnafın dijital dönüşüm yolculuğunda daima yanlarında olduklarını, Türkiye'nin Yerli ve Milli e-Dönüşüm Platformu Esnaf Turk Fatura ile zamandan ve paradan tasarruf ederek e-belgelerini hızlı ve güvenilir bir şekilde göndereceklerini söyledi.

