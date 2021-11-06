Palandöken | Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilsin



ANKARA- Binlerce esnafın emeklilik yaşı geldiği halde geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Emeklilik yaşı gelen fakat 2000 yılı öncesi vergi ve oda kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan binlerce esnafımıza geriye dönük borçlanma hakkı tanınmalı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme alınan çalışma devam ederken, BAĞ-KUR ile ilgili mağduriyet yaşayan esnafımız da unutulmamalı” dedi.

Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi fakat o dönemde BAĞ-KUR kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkânı tanınmalı. Emeklilikte yaşa takılan kesim için bir çalışma yürütülüyor. Bununla birlikte uzun zamandır bu BAĞ-KUR mağduriyetini yaşayan ve bir müjde bekleyen esnafımız da unutulmamalı. Esnafımız 9 bin günü doldurmak zorundayken SSK’lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyor. Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkâr olmak bir dezavantaj olmamalı. Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli” diye konuştu.

