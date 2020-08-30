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Palandöken | Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı

Palandöken: Pandeminin yeniden artışa geçtiği son dönemde verimli bir destek için esnafa vergi, sigorta, kira ve faturaları yılsonuna kadar ve faizsiz olarak ertelenmeli 

30 Ağustos 2020 Pazar 13:46
Palandöken | Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı

Bendevi Palandöken 'Kredi ertelemeleri faizsiz olmalı'

ANKARA- Pandemi nedeniyle borçların ertelenmesinin esnafa tam çare olmadığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın derdine tam çare olması için verilen kredilerin yanın sıra borç ertelemelerinin ise faizsiz ötelenmesi gerekiyor” dedi.

-“BORÇLAR FAİZSİZ ERTELENMELİ”

Esnafın birçok kalemde olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi de en çok olumsuz etkilenen esnafımızın Temmuz ve Eylül ayı arasında ödenemeyen borçların ertelenmesi çok sevindirici oldu. Fakat düşük de olsa yine faiz olduğu için borç daha yüksek bir borç ile esnafın karşısında duruyor. Pandeminin yeniden artışa geçtiği son dönemde tam anlamıyla verimli bir destek için esnafımızın kredi başta olmak üzere vergi, sigorta, kira ve faturaları yılsonuna kadar ve faizsiz olarak ertelenmeli” diye konuştu. 

-“KARŞILIKSIZ DESTEK KAÇINILMAZ OLDU”

Son dönemde yeniden Covit-19 pandemi hastalığında artışların görülmesinin esnaf ve sanatkarı olumsuz etkileyemeye devam ettiğini ve esnafın sıkıntılarının giderilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu anlatan Bendevi palandöken, “Eski canlı günlere geri dönülmesi ve piyasaların hareketlenmesi için faizsiz ertelemenin yanı sıra aylardır kapalı olan bazı meslekler de karşılıksız maddi olarak desteklenmelidir. Aylardır kapalı olan kantinciler, nargileciler, kontak açamayan servisçiler, eğlence mekanları 1 Haziran itibariyle açılmalarına rağmen kahvehane ve kıraathaneler oyun yasağı kalkmadığı için müşteri bulamıyor. Açık olsalar da yasaklar sebebiyle müşterilerini kaybeden, kapalı olduğu için hiçbir iş yapamadıkları için sıkıntıları her geçen gün artan evlerine ekmek götüremeyen esnafımıza karşılıksız maddi yardımda bulunulması artık kaçınılmaz. Çünkü işini açamayan açsa da yasaklar nedeniyle müşteri gelmeyen ve evine ekmek götüremeyen esnafımızın bu desteğe çok ihtiyacı var” şeklinde konuştu.
 

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