TESK Başkanı Palandöken | Esnafın cep telefonu POS cihazına dönecek

ANKARA- Esnafın dijital dönüşümünü hızlandıracak “TESK ESNAF CÜZDAN” uygulaması hakkında bilgi veren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Aveon Global Sigorta ve Ozan Elektronik Para A.Ş ile yaptığımız işbirliği neticesinde esnafımıza özel geliştirilen “Esnaf Cüzdan” uygulaması birbirinden farklı finansal çözümler, özel krediler, kaskodan konuta çeşitli sigorta paketleri gibi birçok özel avantajlar sunuyor. Bu uygulama esnafımızın dijital dönüşümüne de hız kazandıracak” dedi.

-“TÜM ESNAFIMIZ İLE ONLARIN 1. DERECE YAKINLARI FAYDALANACAK”

Esnaf Cüzdan uygulamasından tüm esnaf ve sanatkâr ile birinci derece yakınlarının faydalanabileceğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf Cüzdan uygulamamız hızlı, güvenli ve ek maliyet oluşturmadan alışveriş deneyimi sunarak, 7/24 ücretsiz havale ve EFT, fiziki POS ve sanal POS gibi finansal çözümlerle kesintisiz tahsilat imkânı sağlıyor. Esnafımız yabancı para birimleri üzerinden de ticaret yapabilecek. Bununla birlikte ‘TESK Esnaf Cüzdan’ üyesi olarak başvuran ilk 1000 esnaf, Fibabanka iş birliğiyle yüzde 0,99 faizli 50.000 TL’ye kadar özel esnaf kredisinin de sahibi olabilecek. Esnaf Cüzdan uygulamamızdan 2 milyonun üzerindeki esnaf ve sanatkârımız ile birinci derece yakınları faydalanabilir” şeklinde belirtti.

-“UYGULAMA İLE ÇOK AVANTAJLI SİGORTA PAKETİ ESNAFIN OLACAK”

Esnaf Cüzdan uygulamasının çok avantajlı sigorta paketi imkânı da sunduğunu dile getiren Palandöken, “Esnaf Cüzdan uygulamamız kasko, konut, tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza gibi birçok sigorta paketinde esnafa ve birinci derece yakınlarına yüzde 30’lara varan indirim imkânı sunuyor. Esnafımız TESK ‘Esnaf Cüzdan’ detaylarını öğrenmek, sahip olmak ve tüm bu avantajlardan yararlanmak için; esnafcuzdan.com.tr sitesini ziyaret edebilir” diye vurguladı.