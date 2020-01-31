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Palandöken | Esnaftan POS kullanım ücreti alınmasın

Palandöken, “POS cihazı zaten esnafımızın ücretini vererek satın aldığı bir cihaz. POS cihazı ile yapılan her işlemden komisyon alınırken bir de aylık kullanım ücreti almak doğru değil.

31 Ocak 2020 Cuma 09:44
Palandöken | Esnaftan POS kullanım ücreti alınmasın

Palandöken | Esnaftan POS kullanım ücreti alınmasın

ANKARA- Esnafın her ay ödediği POS kullanım ücretinin kaldırılması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “POS cihazı zaten esnafımızın ücretini vererek satın aldığı bir cihaz. POS cihazı ile yapılan her işlemden komisyon alınırken bir de aylık kullanım ücreti almak doğru değil. Bankalar esnafımızın maliyetini artıran ve rekabet koşullarını güçleştiren POS kullanım ücretini kaldırmalı. Esnafımız üzerinden çifte kazanç elde edilmemeli” dedi.

-“POS KULLANIM ÜCRETİ KÜÇÜK İŞLETMELERE BÜYÜK KÜLFET”

Esnaf ve sanatkârların kullandığı POS cihazlarından çeşitli isimler altında alınan aylık ücretlerin küçük işletmelere büyük külfet getirdiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bankalar esnaf ve sanatkârlarımızdan her ay 55 TL ile 100 TL arasında değişen POS kullanım ücreti tahsil etmektedir. POS cihazı sayesinde güncel ticari hizmete ayak uydurmaya çalışan, her işlem için bankalara komisyon ödeyen, cihazın teknik bakım ücretini, elektrik giderini ödeyen esnafımıza POS kullanım ücreti büyük bir külfet getirmektedir. Esnafımız her POS cihazı için ve anlaşmalı olduğu her banka için farklı ücret ödemektedir. Bankalar bu cihazlar aracılığıyla yapılan her satıştan komisyon adı altında kar elde ederken bir de her ay cihaz kullanım bedeli tahsil etmek adil bir uygulama değil” şeklinde konuştu.

-“ÇAĞA AYAK UYDURMAK İÇİN POS CİHAZI KULLANMAK ŞART”

Esnaf ve sanatkarların çağa ayak uydurup ayakta kalabilmesi için POS cihazı kullanmak zorunda olduğunu hatırlatan Palandöken, “16 Ekim 2019 tarihinde POS cihazı komisyon oranlarına tavan getirilmesinin ve 1 Kasım 2019’dan itibaren uygulamaya konulmasının ardından bankalar düşen komisyon gelirlerini kapatmak için POS kullanım ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapmıştı. Bu zamla birlikte esnafımızın kullandığı POS cihazı ve anlaştığı banka sayısına göre aylık maliyeti arttı. Esnaf ve sanatkârlarımızın ücretini ödeyerek satın aldığı cihazdan bankaların komisyon alması adil değildir. POS cihazı kullanım ücreti mutlaka kaldırılmalıdır. 68 milyona yakın kredi kartı ve 156 milyon adet banka kartı kullanılan ülkemizde ticari işletmelerin POS cihazı bulundurmadan ayakta kalabilmesi mümkün değil. Esnaf ve sanatkârlarımızın çağa ayak uydurabilmesinin önü açılmalıdır” diye konuştu.

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