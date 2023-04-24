Palandöken | EYT'li esnaf ve sanatkar müjde bekliyor
ANKARA- EYT düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerinin karşılanmasının tam zamanı olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlarımız, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafımız EYT’den faydalanmak istiyor. Artık bu konuda müjdeli bir haber verilmesini dört gözle bekliyoruz. Verilecek müjdeli haber ile birlikte özellikle norm birliğinde eşitliğin sağlanması, çalışma hayatında verilen emeklerin karşılığının alınması bakımından çok önemli” dedi.
-“HERKES EŞİT ZAMANDA EŞİT ÜCRETLE EMEKLİ OLMALI”
-“STAJ MAĞDURLARININ ÖNÜ AÇILMALI”
Öte yandan staj süresinin emekliliğe sayılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik sigortalarının yatırılmamasından kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenleme ile staj mağdurlarının önü açılmalı. Bununla birlikte esnafın EYT’den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanma ile devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkârlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi, aileleri ile birlikte milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı” şeklinde konuştu