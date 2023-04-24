Palandöken | EYT'li esnaf ve sanatkar müjde bekliyor

ANKARA- EYT düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerinin karşılanmasının tam zamanı olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlarımız, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafımız EYT’den faydalanmak istiyor. Artık bu konuda müjdeli bir haber verilmesini dört gözle bekliyoruz. Verilecek müjdeli haber ile birlikte özellikle norm birliğinde eşitliğin sağlanması, çalışma hayatında verilen emeklerin karşılığının alınması bakımından çok önemli” dedi.

-“HERKES EŞİT ZAMANDA EŞİT ÜCRETLE EMEKLİ OLMALI”

-“STAJ MAĞDURLARININ ÖNÜ AÇILMALI”

hakkı kazananlara eşit muamele yapılması gerektiğinin altını çizen T“Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-kur’lu, SSK’lı ve Emekli Sandığı’na tâbi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözülebileceği bir yer. Ancak norm birliği olmadığı için SSK’lı çalışanlar 7 bin 200 prim günü ile emekli olurken Bağ-kur’lu esnaf ve sanatkârlar 9 bin prim gününde emekli oluyor. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda, eşit şartlarda ve eşit ücretle emekli olabilmeli. Yanında çalışanın kendinden çok maaş aldığı bir sistemin yanlış olduğunu savunuyoruz. Yıllarca ekonomiye ivme kazandıran, ödediği vergilerle devlete ciddi bir kaynak sağlayan esnafın bu konudaki mağduriyeti zaman kaybedilmeden giderilmeli” diye konuştu.

Öte yandan staj süresinin emekliliğe sayılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik sigortalarının yatırılmamasından kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenleme ile staj mağdurlarının önü açılmalı. Bununla birlikte esnafın EYT’den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanma ile devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkârlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi, aileleri ile birlikte milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı” şeklinde konuştu

