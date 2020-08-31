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Palandöken | Giresun'da esnafımız yeniden ayağı kalkacak

TESK Başkanı Palandöken 'Selden zarar gören esnafımızın yaraları en kısa sürede sarılacak. Camiamız adına Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum'

31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:45
Palandöken | Giresun'da esnafımız yeniden ayağı kalkacak

Palandöken | Giresun'da esnafımız yeniden ayağı kalkacak



ANKARA- Giresun’da meydana gelen sel felaketinden zarar gören esnaf ve sanatkârlara Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek desteğin esnafı yeniden ayağa kaldıracağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,  “Giresun Dereli’de 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımız için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamının hibe olarak verilecek olması sevindirici. Alınan bu karar, selden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın yaralarının sarılması açısından çok önemli. Bu kararı alan Sn. Cumhurbaşkanımıza ve kararda emeği geçen yetkililere esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
 

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TESKGiresunBendevi Palandöken
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