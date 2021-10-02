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Palandöken | İsrafı önlemezsek enflasyon düşmez

TESK Başkanı Bendevi Palandöken "Sebzenin 4'te biri, meyvenin 5'te ikisi israf oluyor. Ekmek, su, enerji gibi her konuda israf bizim zararımıza, israf değil tasarruf yapma devrindeyiz." 

02 Ekim 2021 Cumartesi 09:46

Palandöken | İsrafı önlemezsek enflasyon düşmez


ANKARA- Ekmek, su, gıda ürünleri ya da enerji gibi birçok konuda israfın boyutunun her geçen gün arttığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İsrafın ne dinimizde ne de kültürümüzde yeri olmamasına ve israf değil aksine tasarruf etme devrinde olmamıza rağmen maalesef israf boyutları her geçen gün artıyor. Ülkemizde günde 100 milyona yakın ekmek üretiliyor ve bunun 7 milyona yakını çöpe giderken, evlerde ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35’i israf ediliyor. Ne ekmekte ne gıdada ne enerjide ne de suda hiçbir konuda israf yapmamaya özen göstermeliyiz” dedi.

-“MAALESEF ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA HER SANİYE İSRAF DEVAM EDİYOR”

Ülkemizde her yıl 7,7 milyon ton yiyeceğin çöpe atılarak israf olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birleşmiş Milletler son Gıda İsraf Raporuna göre ülkemizde her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Oysaki özellikle pandeminin de bizlere öğrettiği en önemli şey, sağlıktan sonra gıdanın, suyun ve enerjinin sağlık kadar önemli olduğudur. Yani israf değil aksine tasarruf etme devrindeyiz. Sebzenin yüzde 25’i, meyvenin ise yüzde 40’ı tarladan tezgahlara gelene kadar ya da evlerimizden çöpe giderek israf oluyor. İsrafın boyutları maalesef sadece gıda ile değil su, enerji gibi birçok konuda da yapılıyor. Üstelik bu israfın yarısından fazlası da gelişmiş ülkelerde yapılıyor. Damlatan muslukları tamir ettirmek, ihtiyaçtan fazla ekmek, gıda, kıyafet ya da ayakkabı gibi ürün almamak, kullanılmayan ışıkları kapatmak gibi basit ama çok etkili davranışları alışkanlık haline getirmeliyiz. İsrafın ne dinimizde ne de kültürümüzde hiçbir zaman yeri olmadığı gibi, tasarrufun da hem cebimize hem ülke ekonomisine hem de doğaya faydalı olduğunu unutmamalıyız” diye belirtti.

-“İSRAFI AZALTMAK ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR”

Onlarca okul, köprü, hastane gibi topluma hizmet edecek harcamalar yapılabilecekken, israf nedeniyle bu meblağların buharlaştığını hatırlatan Palandöken, “Ekmek kadar kutsal bir yiyecek bile ülkemizde günde 7 milyona yakın adet israf oluyor. İsrafı durdurmazsak enflasyonun da düşmesini bekleyemeyiz. Buna dur demek bizlerin elinde. Bozulmaya yakın gıda ürünlerinden birçok şekilde faydalanıp başka formda tüketmek, sokak hayvanlarına artan yiyecekleri ayırmak gibi alışkanlık edinmeliyiz. Birçok konuda kolay şekilde israfın önüne geçildiğinde açlık ya da yoksulluk gibi terimler tamamen hayatımızdan çıkacaktır. Çünkü israfın ekonomik olarak boyutları ile onlarca okul, köprü, hastane yapılabilecekken bu kadar büyük bir meblağı çöpe atmak doğru bir davranış değil” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 02.10.2021 09:52
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