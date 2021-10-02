Palandöken | İsrafı önlemezsek enflasyon düşmez
ANKARA- Ekmek, su, gıda ürünleri ya da enerji gibi birçok konuda israfın boyutunun her geçen gün arttığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İsrafın ne dinimizde ne de kültürümüzde yeri olmamasına ve israf değil aksine tasarruf etme devrinde olmamıza rağmen maalesef israf boyutları her geçen gün artıyor. Ülkemizde günde 100 milyona yakın ekmek üretiliyor ve bunun 7 milyona yakını çöpe giderken, evlerde ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35’i israf ediliyor. Ne ekmekte ne gıdada ne enerjide ne de suda hiçbir konuda israf yapmamaya özen göstermeliyiz” dedi.
-“MAALESEF ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA HER SANİYE İSRAF DEVAM EDİYOR”
-“İSRAFI AZALTMAK ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR”
Onlarca okul, köprü, hastane gibi topluma hizmet edecek harcamalar yapılabilecekken, israf nedeniyle bu meblağların buharlaştığını hatırlatan Palandöken, “Ekmek kadar kutsal bir yiyecek bile ülkemizde günde 7 milyona yakın adet israf oluyor. İsrafı durdurmazsak enflasyonun da düşmesini bekleyemeyiz. Buna dur demek bizlerin elinde. Bozulmaya yakın gıda ürünlerinden birçok şekilde faydalanıp başka formda tüketmek, sokak hayvanlarına artan yiyecekleri ayırmak gibi alışkanlık edinmeliyiz. Birçok konuda kolay şekilde israfın önüne geçildiğinde açlık ya da yoksulluk gibi terimler tamamen hayatımızdan çıkacaktır. Çünkü israfın ekonomik olarak boyutları ile onlarca okul, köprü, hastane yapılabilecekken bu kadar büyük bir meblağı çöpe atmak doğru bir davranış değil” diye konuştu.