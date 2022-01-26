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Palandöken | Kuaförlük yeterlilik belgesi zorunluluğu başladı

Kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun başladığını bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıkladı

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:51
Palandöken | Kuaförlük yeterlilik belgesi zorunluluğu başladı

Palandöken | Kuaförlük yeterlilik belgesi zorunluluğu başladı

ANKARA – Kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun başladığını bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle kadın işgücünün yoğun olarak varlığını sürdürdüğü saç bakımı ve güzellik sektöründe belgesiz çalışmanın yaygın olduğu meslek erbapları tarafından sık sık dile getiriliyor. Kadın işgücünün kayıtlı bir şekilde iş gücü piyasasına katılımında önemli bir engel teşkil eden belgesizliğin önüne geçebilmek ve kadınlarımızın işgücü piyasasına katılımını hızlandırmak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat BİLGİN’e sektöre sunduğu bu imkândan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Artık kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi” dedi.

-“MESLEKTE BELGESİZLİK KAYITLI İŞ GÜCÜNE KATILIMA EN BÜYÜK ENGEL”

Mesleki yeterlilik belgesinin sektöre büyük katkı sağladığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulanmaya başlayan ve zorunlu hale gelen Kuaför ve Güzellik Uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi konusuna en başından beri hassasiyetle yaklaştık. Konfederasyonumuzun ESYEM isimli mesleki yeterlilik alanında faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşu, kuaför ve güzellik uzmanlığı dallarında belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor. Pandemi sürecinin varlığı da göz önünde bulundurularak, sınavlarda uygulanan hijyen, iş sağlığı ve güvenliği unsurlarının, sektörün daha fazla bilinçlenmesine büyük katkı sağlayacağından eminiz. Teşkilatımıza bu zorunluluğu genelge ile de duyurduk. İlgili dalda ustalık belgesine, meslek lisesi diplomasına ya da üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okulların diplomasına sahip olanlar bu mesleki yeterlilik belgesinden muaf olacak” şeklinde ifade etti. 

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