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Palandöken | Kur bahanesiyle stokçuluk yapmayın

TESK Başkanı Bendevi Palandöken hem vatandaşları, hem de stokçuluk yapmak isteyenleri uyardı. "Esnafı ve halkı haksız yere mağdur edenler teşhir edilmeli..Devlet temel ihtiyaç ve zorunlu tüketimde kolaylık sağlamalı, kur bahanesiyle fırsatçılık ve stokçuluk yapılmamalı

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:37
Palandöken | Kur bahanesiyle stokçuluk yapmayın

TESK Başkanı Palandöken | Kur bahanesiyle stokçuluk yapmayın

ANKARA- Kurdaki yükselişi bahane ederek tüm ürünlerde yüksek oranda zam yapanların fırsatçılık yaptığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurdaki yükselişi bahane ederek her ürüne yüksek oranda zam yapan fırsatçılar, hem zamların sebebi esnafmış gibi  göstererek esnafı, hem de alışverişlerde zorluk çeken vatandaşı mağdur ediyor. Bunları esnaf vatandaş el ele vererek teşhir etmeliyiz” dedi.

-“FIRSATÇILAR ZAMLARI ORANTISIZ ŞEKİLDE YANSITIYOR”

Enflasyon başta olmak üzere esnafı ve vatandaşı mağdur edenlerin zamları orantısız şekilde yaptığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dolar ve Euro kurundaki yükseliş, birçok üründe girdi fiyatlarını elbette arttırıyor fakat dolardaki 50 kuruşluk yükseliş, zeytinyağı, çikolata, peynir, tuvalet kâğıdı gibi birçok üründe yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200’lük zammın haklı bir sebebi olamaz. Fırsatçılar döviz kurunu bahane ederek etiketlere çok yüksek ve orantısız şekilde bu zamları yansıtıyor. TESK olarak esnafımızı da mağdur eden bu fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz. vatandaşımız da gördüğü fahiş zamları ALO 175’i arayarak ya da bakanlığın haksız fiyat artışı bildirim uygulamasına girerek bildirmeli” diye konuştu.

-“FIRSATÇILARA KARŞI VATANDAŞA DESTEK OLUNMALI”

Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel giderlerde devletin bir süre fiyatları sübvanse  etmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Fırsatçılar ve kuru bahane ederek yüksek zam uygulayan stokçulara karşı topyekün halkımızın yanında olunmalıdır. Devletimiz akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi en çok kullanılan temel girdilerin fiyatlarını belirli bir süre sübvanse ederek fırsatçıların bahanesini ortadan kaldırmalıdır. Kendi içimizde ekonomimize zarar veren ve enflasyondaki yükselişe doğrudan etki eden fırsatçılara karşı ‘ESNAF VE MİLLET EL ELE’ olmalıyız. Raflar boşaldı, stokçuluk arttı bu nedenle esnafımız da müşterisi gibi bu fiyat artışlarının doğrudan mağdurudur. Bu konuda esnafımızın stokçu ve fırsatçıları 0312- 4183269 nolu telefona bildirmelerini bekliyoruz” şeklinde söyledi.

Son Güncelleme: 08.12.2021 13:06
Anahtar Kelimeler:
TESKPalandökenStokçular
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