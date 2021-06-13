Palandöken | Pandemi çocuk işçiliğini artırdı



Ankara – Pandeminin çocuk işçiliğinde artışa neden olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Palandöken, “Yıllardır TESK olarak da mücadele ettiğimiz çocuk işçiliği pandemi dolayısıyla maalesef arttı. Öyle ki okulda olması gereken çocuklar tarlada, sokakta ve benzeri iş kollarında çalışıyor. Bu konuda UNICEF ile yaptığımız projemiz devam ediyor fakat ülke olarak, bireyler olarak daha fazla duyarlı olmalı, çalışamayacak ve okul çağında olan çocuklarımızı birer işçi haline getirmemeliyiz” dedi.

-“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜLKEMİZİN VE DÜNYANIN SORUNU”

-“TESK OLARAK ÇOCUKLARIN OKULA KAYITLARI İÇİN PROJEMİZ SÜRÜYOR”

Okulda temel eğitim alması gereken çocukların pandemi nedeniyle çalıştığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuk işçiliği ülkemizin de dünyanın da en büyük sorunlarından birisi. Yıllardır konfederasyon olarak bizler de bununla mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Yalnız tek tek mücadele değil topyekün mücadele gerekiyor. Öte yandan mesleki eğitim ekonomide kilit nokta ve genç yaşta almak gerekiyor fakat bu kesinlikle çocuk yaşta değil. Çocuklar çocukluklarını da doya doya yaşamalı. Bununla birlikte pandemi ise maalesef çocuk işçiliğini artırdı. Okulların kapalı olması nedeniyle tarlada, sanayide çalışan çocukların sayısı arttı. Ülkemizde 750 bin civarında ve hatta bunun da üzerinde çocuk işçi var” şeklinde belirtti.

TESK’in UNICEF ile birlikte çocuk işçiliği ile mücadele ettiğinin altını çizen Palandöken, “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle belirtmek isterim ki; UNICEF işbirliğinde yürütmekte olduğumuz Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı ve aynı zamanda Expertise France ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütmekte olduğumuz İstihdam için Mesleki Eğitim Programı kapsamında okulda olması gerekirken işte olan çocuklarımızın okula kayıtları için mücadele veriyoruz. Çocukların yeri okuldur. Onları mesleki eğitim alabilecek çağa geldiklerinde yönlendirmek gerekir. Çok küçük yaşta tarlada, sanayide veya dükkanlarda çalışmaları hem ruhsal hem fiziksel olarak çocuklara uygun değil. Çocuklarımızı bu bilinç ile yetiştirmeli, doğru zamanlarda doğru eğitimlere yönlendirmeliyiz. Geleceğimizi çocuklar inşa edecek fakat biz de onların geleceklerine doğru katkılar sağlamalıyız” diye konuştu.



