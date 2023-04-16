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Palandöken | Ramazan Bayramı'nda 30 milyar ciro bekleniyor

Bayrama sayılı günler kala çarşı pazarda bayram hareketliliğinin başladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken fiyat artışlarının merdiven altı üretimden kaynaklandığını söyledi. 

16 Nisan 2023 Pazar 09:31
Palandöken | Ramazan Bayramı'nda 30 milyar ciro bekleniyor

Palandöken | Ramazan Bayramı'nda 30 milyar ciro bekleniyor



ANKARA- Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 30 milyar TL ciro beklendiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin kısa olması sebebiyle seyahatler sınırlı olacağından vatandaşlar evleri için daha çok alışveriş yapıyor. Bu da esnaf ve sanatkarımız açısından olumlu. Bakkaldan kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre, taksiciden dolmuşçuya tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız bayram için hazırlıklarını hızlandırdı. Bu yıl fiyatlar biraz yüksek seyrediyor, vatandaşın alım gücü daha düşük ancak yine de az çok demeden herkes bayram alışverişi yapacağı için ekonomi ivme kazanacak” dedi.

-“ÇARŞI PAZARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ ŞİMDİDEN BAŞLADI”

Bayrama sayılı günler kala çarşı pazarda bayram hareketliliğinin başladığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Deprem felaketi nedeniyle bu yıl esnaf ve sanatkarımızın işleri hayli düştü. Ancak şimdi insanları motive etmek adına deprem bölgelerinde de çarşılar kuruldu. Yapılan devlet destekleri ve temel atmalarla birlikte ticari faaliyetin başlamasıyla esnaf rahat nefes alabilecek. Her özel günde olduğu gibi bu bayramda da esnaf ve sanatkarlarımız yapılacak alışverişlerle piyasanın canlanmasını dört gözle bekliyor. Bu yıl 30 milyar liralık beklenen ciro yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek. Özellikle küçük çocuklar için bir gelenek haline gelen bayramlık kıyafet ve ayakkabı alışverişleri, kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklar, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinin satışları günler öncesinden başladı. Tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız Ramazan Bayramı için hazır. Bayram alışverişleri esnafımıza can suyu olacak” diye konuştu.

-“MEVCUT FİYATLAR MERDİVEN ALTI ÜRETİMİ ARTIRIYOR”

Bu yıl özellikle gıda fiyatlarındaki artışla birlikte bayram alışverişlerinde merdiven altı üretimin arttığına dikkati çeken Palandöken, “Vatandaşlarımız bayram alışverişi yaparken elbette cebini ve bütçesini düşünmeli. Ancak hesaplı ürünle kalitesiz ve fason ürün arasındaki farkı da bilmeli. Uygun alışveriş yapmak isteyenler ucuz diye aldığı merdiven altı ürünlerle kâr ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Şekerin, yağın, fıstığın, cevizin, unun fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satamaz. Ev yapımı diye maliyetinin altındaki fiyatlara satılan baklava ve böreklerden uzak durulmalı. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkamadan yenebilen ürünlere dikkat edilmeli. Fason kıyafetlere, taklit kozmetik ürünlerine itibar edilmemeli. Bayram alışverişlerinin adresi her zaman mahalle esnafı olmalı. Çünkü esnafımız kendi yemediği ürünü müşterisine yedirmez” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TESKPalandöken
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