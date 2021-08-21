Palandöken | Satış yapan her işletme depozitolu ürünü almalı



ANKARA- Son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin önüne geçmek ve çevre duyarlılığı oluşturulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin bir daha tekrarlanmaması, çevre duyarlılığının artırılması ve ülke ekonomisinin kazanması adına geri dönüştürülebilir olan atıklara depozito uygulanmasını destekliyoruz. Ancak zorunlu depozito sisteminin doğru işleyebilmesi için perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı. Zorunlu depozito uygulamasının tüm yükü esnafın sırtına olmamalı” dedi.

-“ÇEVRE TEMİZ KALIRKEN PARAMIZ DA CEBİMİZDE KALACAK”

-“ÇEVRE BİLİNCİ İLE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE KURTARALIM”

Çevre kirliliğinin önüne geçen ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan zorunlu depozito uygulamasının hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda ülkemizde art arda yaşanan doğal afetler, yangınlar, seller, denizlerimizdeki kirlilik ve müsilaj sorunu çevreye karşı duyarlılığımızı yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Çevre kirliliğinin önüne geçmek, yeşil alanları korumak için ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çok önemli. Çünkü doğada çözünmeyen şişe, kapak, pipet, torba, balon gibi plastiklerin çevreye atılması gittikçe daha büyük faciaları getiriyor. Türkiye’de yılda 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor. Zorunlu depozito uygulaması tam anlamıyla hayata geçirildiğinde denizlerimiz, toprağımız, havamız, suyumuz, ormanlarımız ve kentlerimiz temiz kalırken geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde paramız da cebimizde kalarak ülke ekonomisine milyarlarca lira depozito katkısı sağlanacak” diye konuştu.

Zorunlu depozito uygulamasından tam randıman alabilmek için sadece küçük esnafın değil tüm işletmelerin uygulamaya uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “TESK olarak ulusal depozito uygulamasının ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ve ilkokul sıralarından başlayarak toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladık. Atık hale gelen şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin depozito uygulaması ile tüketicilerin bu ambalajları getirmesini sağlamalıyız. Bunun için de tüm esnafımızın ve diğer işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı. Depozitolu ürünün geri kazanımı yalnızca esnafımıza yüklenmemeli. Tüketiciler de bu konuda bilinçli davranarak çevremiz ve ekonomimiz için atıkların geri dönüşümü konusunda mutlaka alışkanlık kazanmalı” şeklinde konuştu.