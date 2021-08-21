Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Palandöken | Satış yapan her işletme depozitolu ürünü almalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken çevre kirliliğinin önüne geçmek için Türkiye'de per yıl 20 milyar liralık içecek ambalajı kullanıldığını belirterek "Bunlar geleceğimizi ormanlarımızı yok ediyor" dedi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:29

Palandöken | Satış yapan her işletme depozitolu ürünü almalı


ANKARA- Son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin önüne geçmek ve çevre duyarlılığı oluşturulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin bir daha tekrarlanmaması, çevre duyarlılığının artırılması ve ülke ekonomisinin kazanması adına geri dönüştürülebilir olan atıklara depozito uygulanmasını destekliyoruz. Ancak zorunlu depozito sisteminin doğru işleyebilmesi için perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı. Zorunlu depozito uygulamasının tüm yükü esnafın sırtına olmamalı” dedi.

-“ÇEVRE TEMİZ KALIRKEN PARAMIZ DA CEBİMİZDE KALACAK”

Çevre kirliliğinin önüne geçen ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan zorunlu depozito uygulamasının hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda ülkemizde art arda yaşanan doğal afetler, yangınlar, seller, denizlerimizdeki kirlilik ve müsilaj sorunu çevreye karşı duyarlılığımızı yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Çevre kirliliğinin önüne geçmek, yeşil alanları korumak için ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çok önemli. Çünkü doğada çözünmeyen şişe, kapak, pipet, torba, balon gibi plastiklerin çevreye atılması gittikçe daha büyük faciaları getiriyor. Türkiye’de yılda 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor. Zorunlu depozito uygulaması tam anlamıyla hayata geçirildiğinde denizlerimiz, toprağımız, havamız, suyumuz, ormanlarımız ve kentlerimiz temiz kalırken geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde paramız da cebimizde kalarak ülke ekonomisine milyarlarca lira depozito katkısı sağlanacak” diye konuştu. 

-“ÇEVRE BİLİNCİ İLE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE KURTARALIM”

Zorunlu depozito uygulamasından tam randıman alabilmek için sadece küçük esnafın değil tüm işletmelerin uygulamaya uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “TESK olarak ulusal depozito uygulamasının ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ve ilkokul sıralarından başlayarak toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladık. Atık hale gelen şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin depozito uygulaması ile tüketicilerin bu ambalajları getirmesini sağlamalıyız. Bunun için de tüm esnafımızın ve diğer işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı. Depozitolu ürünün geri kazanımı yalnızca esnafımıza yüklenmemeli. Tüketiciler de bu konuda bilinçli davranarak çevremiz ve ekonomimiz için atıkların geri dönüşümü konusunda mutlaka alışkanlık kazanmalı” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 21.08.2021 09:35
Anahtar Kelimeler:
Palandöken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağatay İHA’ya IDEF’te Büyük İlgi
Çağatay İHA’ya IDEF’te Büyük İlgi
Egeli madenciler yangınları sarmak için seferber oldu
Egeli madenciler yangınları sarmak için seferber oldu
Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı
Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı
Türkler Nasıl Tasarruf Ediyor?
Türkler Nasıl Tasarruf Ediyor?
Ayı-Boğa sezonu ne demek?
Ayı-Boğa sezonu ne demek?
SAHİM-SEN | Toplu sözleşme sorunlara çözüm getirmeyecek
SAHİM-SEN | Toplu sözleşme sorunlara çözüm getirmeyecek
Yüzbinlerce Genç Mesleğini Bu Programla Sevdi
Yüzbinlerce Genç Mesleğini Bu Programla Sevdi
Sabancı Üniversitesi'nden Nano-Teknoloji Start-up'larına Destek
Sabancı Üniversitesi'nden Nano-Teknoloji Start-up'larına Destek
İş arayan kadın adaylara 7 tavsiye
İş arayan kadın adaylara 7 tavsiye
Kayseri Kocasinan Ekolojik Pazar 9. yılında﻿
Kayseri Kocasinan Ekolojik Pazar 9. yılında﻿

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim