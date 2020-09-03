Palandöken | Servislere özel destek yapılmalı

ANKARA- Servisçi esnafının trafik sigortası ve plaka vergileri araç muayene ücretlerinin çalışmadıkları süre için dondurulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Aylardır çalışamayan okul ve personel servisçiliği yapan esnafımız çalışmadıkları sürede trafik sigortası, plaka vergisi ve araç muayene ücretleri dondurulmalıdır. Sosyal güvenlik primleri ise devlet tarafından karşılanmalı” dedi.



-“SERVİSÇİ ESNAFININ AYLARDIR KONTAK AÇAMADIĞI UNUTULMAMALI”



Belirsizlik içerisinde aylardır kontak açmadan otoparklarda bekleyen servisçi esnafının unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde ilk Covid-19 vakası açıklandıktan sonra okulların kapanması ile kontak kapatan servisçi esnafımız ve personel servisçisi esnafımız aylardır çalışmıyor. Servis aracı ile başka herhangi bir iş yapamayan şoför esnafımız çok zor günler geçirmektedir. Okulların açılıp açılmayacağı, yüz yüze eğitim olup olmayacağı gibi sürüncemede kalan bu konu nedeniyle belirsizlik esnafımızı zora sokuyor. Aylardır çalışmamalarına rağmen, ev kirası, faturalar, sosyal güvenlik primleri, vergiler, vs. ödemeler devam etti. Dolayısıyla servisçi esnafımızın desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.



-“SERVİSCİ ESNAFI ÖZEL OLARAK DESTEKLENMELİDİR”



Okul ve personel servisçiliği yapan esnafın araçlarında yaş sınırı bulunduğu için bir çok esnafın geçtiğimiz yıl ve bu yıl çalışma ümidi ile araçlarını yenilediklerdini belirten Bendevi Palandöken, “Servisci esnafımız çalışmadığı süre boyunca plaka vergisi ve trafik sigortaları, araç muayene süreleri dondurulmalıdır. 350 bine yakın servisci esnafı özel olarak desteklenmelidir. Aksi halde araçlarını yeniledikleri için borçunu ödeyemeyen ve icraya düşecek olan binlerce servis araçı satlığı çıkar. Bu istenmeyen satışların önüne geçmek için servisci esnafımız mutlaka desteklenmelidir” Şeklinde konuştu.

