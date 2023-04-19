Palandöken sürücülere seslendi | Kurallara uyalım

-“GEÇEN RAMAZAN BAYRAMINDA 1500’ÜN ÜSTÜNDE TRAFİK KAZASI OLDU”

ANKARA- Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulananGenel Başkanı, “Geçtiğimiz Ramazan bayramında trafik kazalarında yüzde 37 oranında azalış görülse de son 10 yıl içerisinde bayram trafiğinde meydana gelen kazaların bilançosu çok ağır oldu. Şoförlerimiz geçmişten ders çıkararak sürüş esnasında kazaya sebebiyet veren cep telefonu kullanımı, aşırı hız, araç bakımlarını yaptırmadan yola çıkmak gibi sonu kötü sonuçlanacak ihmallere mahal vermeden trafik kurallarına uygun hareket etmeli. Gözü yollarda bekleyen sevdiklerimizi gözü arkada bırakmayalım” dedi.

Bayram tatillerinde trafik kazalarının en az yüzde 50 artış gösterdiğine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı, Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı süresi içerisinde bin 500’ün üzerinde trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 30’un üstünde vatandaşımız maalesef hayatını kaybederken yüzlerce vatandaşımız da yaralandı. Bayram tatili başlarken ve bayram dönüşü sonrasında artan trafik yoğunluğu ve buna bağlı oluşan trafik kazalarına artık dur demenin zamanı geldi. Direksiyon başına geçecek şoförlerimiz özellikle uykusuz ve yorgun olmamalı, sık sık mola verip dinlenmeli, seyir halindeyken dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmalı. Unutulmamalıdır ki bir anlık dalgınlık, telafisi olmayacak sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.