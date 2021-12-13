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Palandöken | Vergi artışı enflasyonu daha da artırır

Palandöken, “Tüm maktu vergi, harç ve idari para cezaları yılbaşından itibaren yüzde 36,2 oranında zamlanacak. Enflasyonun yükseldiği bu dönemde vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması esnaf ve sanatkârların mali yükünü çok artıracak.

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:49
Palandöken | Vergi artışı enflasyonu daha da artırır

Palandöken | Vergi artışı enflasyonu daha da artırır


ANKARA – 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren vergi, harç ve cezaların artışı için hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 36,2 çıktığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüm maktu vergi, harç ve idari para cezaları yılbaşından itibaren yüzde 36,2 oranında zamlanacak. Enflasyonun yükseldiği bu dönemde vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması esnaf ve sanatkârların mali yükünü çok artıracak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 25 oranında uygulanmasına karar verilen motorlu taşıtlar vergisi dışında kalan diğer vergi ve  cezaların bir seferliğe mahsus olmak üzere yeniden değerleme oranı, hesaplananın yarısını aşmayacak şekilde uygulanmalı veya bu yıl artırılmamalı” dedi.

-“ESNAFIMIZ MALİYETLERİNİ SATIŞ FİYATINA YANSITAMIYOR”

    Döviz kurlarındaki artışın başta akaryakıt olmak üzere esnaf ve sanatkarların girdi maliyetlerini yükselttiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada “Esnaf artan girdi maliyetlerini satış fiyatına yansıtamıyor, fiyatları artırsa malını satamıyor, fiyatları artırmasa zararına satış yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir dönemde ancak gününü kurtarmaya çalışan esnafın bir de ödeyeceği vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması hem esnafın mali yükünü artıracak hem de enflasyonun daha da artmasına neden olacak. Bu nedenle bir defaya mahsus olmak üzere 2022 yılındaki vergi, harç ve cezaların artış oranı, kanunen hesaplanan yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli. Bu dönemde girdi maliyetlerini daha fazla yükseltecek düzenlemeler yapılmamalı” diye konuştu.

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Palandöke
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