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Palandöken | Yapılandırma haberi esnafımızı sevindirdi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yapılandırma ödemelerinin uzun vadeye yayılması çağrısında bulunarak "Prim gün sayısı SSK ile eşitlenerek esnaf emeklilikten yararlanmalı" dedi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 09:34
Palandöken | Yapılandırma haberi esnafımızı sevindirdi

Palandöken | Yapılandırma haberi esnafımızı sevindirdi


ANKARA- Yapılandırma paketinin esnaf ve sanatkarlar adına sevindirici olduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma paketi esnaf ve sanatkar camiamız ile tüm vatandaşlar adına sevindirici. Yeni bir düzenleme ile esnafımız da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olabilmelerinin önü açılmalı” dedi.

-“YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ UZUN BİR ZAMAN DİLİMİNE YAYILMALI”

Yapılandırma ödemelerinin uzun bir zaman dilimine yayılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılacak olması günümüz ekonomik koşullarında oldukça sevindirici. Ancak kış döneminde esnafın elektrik, doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı. Bağ-kurlu esnafımızın prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarla eşitlenerek emeklilik hakkı sağlanmalı” şeklinde konuştu.

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TESKEsnafEsnaf EmeklilikSSKBağkur
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