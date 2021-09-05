Palandöken | Yapılandırma yıl sonuna kadar uzatılmalı

TESK Başkanı Palandöken, yapılandırma başvuru süresinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini belirterek "Yapılandırılan vergi ve prim borçlarının ödemeleri de 2022 yılında başlamalı" dedi.

-“BİRİKMİŞ BORÇLAR KISA SÜREDE KAPATILAMAZ”

ANKARA – Kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin Eylül ayı sonuna kadar uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını belirten TESK Genel Başkanı, “1,5 yıldır işyeri kapalı olan esnafın borçlarını kapatması kısa zamanda mümkün değil. Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri de 2022 başında başlamalı” dedi.



Esnafın tek borcunun vergi ve SGK primleri olmadığının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf 1,5 yıllık kapalı olunan dönemde bankalara borçlandı, tedarikçilere borçlandı, çek ve senetlerini ödeyemedi. Borçlarının bir kısmını kapatabilmek için tüm birikimini tüketen esnafın birikmiş borçlarını kısa sürede kapatmasının imkanı yok. İşlerin yeni yeni açılmaya başladığı bu dönemde hem güncel vergi ve prim borçlarını hem de yapılandırma borçlarını ödemeye çalışmaları esnafın üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. En azından geçmiş dönem vergi ve prim borçlarını ödeyebilmeleri için yapılandırma taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Başvuru süresi de yıl sonuna kadar