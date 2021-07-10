Palandöken "Yol kenarlarındaki ucuz akaryakıta dikkat"
ANKARA- Tatil sezonun başlaması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte uzun yola çıkacak olanların şehirlerarası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmaması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi gölgesinde geçen kış aylarının ardından havaların ısınması ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımız şehirlerarası yollardaki bazı istasyonların ucuz akaryakıt tabelalarına aldanıp felaketlere sebebiyet vermemeli. Piyasa ortalamasının altında satılan akaryakıt, katkı maddeli ya da kaçak olabilir. Üç kuruş daha ucuza akaryakıt almak için aracınızın motor ömrünü kısaltarak istenmeyen teknik arızalara mahal vermeyin. Hem kendi canınızı hem de trafikteki diğer vatandaşların canını riske atmayın" dedi.
-"AKARYAKITI UCUZA ALMAK İÇİN ARACINIZIN MOTORUNDAN OLMAYIN"
-"KATKI MADDELİ AKARYAKIT ARACI VE ÇEVREYİ RİSKE ATIYOR"
İçinde ne olduğu bilinmeyen akaryakıtın araç ve çevre için büyük bir risk taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. İçinde ne olduğu bilinmeyen ucuz yakıtların araç motoruna zarar verdiği, çevre kirliliğine neden olduğu ve trafikteki herkesin can ve mal güvenliğini riske attığı bilinen bir gerçek. Maliyetinin altında satılan kaçak akaryakıtla depoyu ucuza doldurayım derken aracınızın motorundan olup daha ağır bir fatura ödemeyin. Vatandaşlarımız tatil yolculuklarının kabusa dönüşmesini istemiyorsa akaryakıt alırken bildikleri ve güvendikleri istasyonları tercih etmeliler" diye konuştu.