Palmares ödülleri sahiplerini buldu

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: “Bir şirketin dünya markası olabilmesi için sadece kendi sektöründe başarılı olması yetmez; sanatta, sporda ve kültürde de var olabilmesi gerekir. Bizler bu vizyonla filateli alanındaki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz”

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliği ile düzenlenen “Ankara Milli Pul Sergisi” ödül töreni “Palmares” Ankara’da gerçekleşti. Yarışma sonunda Milli Büyük Onur Ödülü, Milli Büyük Ödülü ve En İyi Gençlik Ödülü sahiplerini buldu.

PTT AŞ ve TFDF iş birliği ile hayata geçen, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millî Mücadele kapsamında izlediği yol takip edilerek gerçekleştirilen Milli Pul Sergilerinin 2019 yılı finalinde ödül gecesi heyecanı yaşandı. PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve TFDF 2. Başkanı Murat Hazinedaroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen Palmares Ödül Töreni’nde koleksiyonerlere çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Millî Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle PTT tarafından düzenlenen Millî Pul Sergisi’nde, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli anlarının belgesi niteliğindeki pulları bir araya getirdiklerini vurgulayan Bozgeyik, “Filatelistlerin koleksiyonlarında bu gibi büyük önem taşıyan ürünlere yer vermeleri hem PTT Ailesi hem de milletimiz için çok kıymetli. Bu vesileyle düzenlediğimiz sergiler inanıyorum ki devam edecek. Filatelistlerimizin bu değerli çalışmalarını gelecek nesillere en iyi şekilde taşıyacağız” dedi.

Önümüzdeki dönemde PTT olarak filateli alanında çok önemli adımlar atmayı planladıklarını kaydeden Bozgeyik, “Filateli alanında yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. 2016 yılında göreve geldiğimizde Şirketimiz için koyduğumuz dünya markası olma hedefini gerçekleştirmek için bir strateji planı hazırlamıştık. Bu plan doğrultusunda bir konuyu atlamak istemedik. Bir şirketin dünya markası olabilmesi için sadece kendi sektöründe başarılı olması yetmez; sanatta, sporda ve kültürde de var olabilmesi gerekir. Bizler bu vizyonla filateli alanındaki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

“İnovatif ve teknolojik yenilikleri PTT olarak gerçekleştirdik”

Türkiye’ye 26. Dünya Posta Kongresiyle birlikte Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını getirdiklerini anımsatan Bozgeyik, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu vesileyle Dünya Posta Birliği’ne ve dünyadaki posta sektörüne yön vermekteyiz. Türkiye’nin onurunu ve gururunu hep beraber paylaşırken, dünyadaki gelişmeleri inceleyip bizlerin de örnek olduğu birçok çalışmamız oldu. İnovatif ve teknolojik yenilikleri PTT olarak gerçekleştirdik. Bir holding yapısı altında büyüme trendi içerisine girerek Türkiye’nin güçlü, modern ve dünya markası olmayı hedefleyen Şirketimiz için gece gündüz çalışıyoruz.”

TFDF 2. Başkanı Murat Hazinedaroğlu ise konuşmasında PTT’ye teşekkürlerini ileterek, “Atamızın Ankara’ya gelişinin 100. yılında bu organizasyonu hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

PTT AŞ adına verilen Milli Büyük Ödülü’nü “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Havacılık Faaliyetleri” konulu koleksiyonuyla Selçuk Akar alırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına verilen Milli Büyük Onur Ödülü “Aydın Vilayeti Posta Tarihi” konulu koleksiyonuyla Hakan Berkil’in oldu. Ödül gecesi Türk Sanat Müziği Korosunun verdiği konser, özel defile ve son olarak folklor gösterileri ile sona erdi.

Proje 2023’e Kadar Devam Edecek

“Millî Mücadelenin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon” sloganıyla İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısı ile başlatılan Pul Sergileri; sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta gerçekleştirildi. Millî Mücadele Sergilerinin 2019 yılı finali; Ankara PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen Ankara Milli Pul Sergisi ile yapıldı. 2023 yılında sona erecek olan proje, 2020 yılında İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kars'ta yapılacak sergilerle devam edecek.