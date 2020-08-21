Panasonic Life Solutions çalışanlarına muhteşem karşılama



İnsan kaynakları ve çalışan motivasyonu konusunda fark yaratan uygulamaları ile dikkat çeken Panasonic Life Solutions Türkiye, izinden dönenen çalışanlarını kırmızı halıda karşıladı. Çiçeklerle donatılmış kırmızı halıda yürürken kendisini özel hisseden çalışanlar, onları karşılayan müzik grubunun seslendirdiği parçalar eşliğinde ilk iş günlerine mutlulukla başladı.

İzinden Dönen Çalışanlar Kırmızı Halıda, Müzik ve Çiçekler Eşliğinde Karşılandı…

Yıllık izinden dönen çalışanları için kuruluş girişine kırmızı halı seren Panasonic Life Solutions Türkiye, çalışanlarına büyük bir sürpriz eşliğinde “Hoş geldiniz” dedi. Çiçeklerle donatılmış kırmızı halıda yürürken kendisini oldukça özel hisseden çalışanlar,ve ekip arkadaşları tarafından karşılanarak müzik grubunun seslendirdiği parçalar eşliğinde ilk iş günlerine mutluluk ve motivasyonla başladı.

İK alanındaki birçok örnek uygulamaya dikkat çeken Panasonic Life Solutions Türkiye’nin İK ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu “Çalışan odaklılığın temel değerlerimiz arasında yer aldığı ve ‘Tek Takım, Tek Hedef’ ruhunun hakim olduğu kurum kültürümüzün gelişimi adına, iç iletişimin artırılmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda şirketimizin ve çalışanlarımızın bütünlüğünü pekiştiren proje ve aktiviteler ile çalışanlarımıza verdiğimiz değeri tüm süreçlerimize yansıtmak için çalışmaktayız. Çalışanlarımızın tatil sonrasındaki ilk iş günlerine iyi başlamaları, kendilerini mutlu ve motive hissetmeleri bizim için çok önemli. Bu doğrultuda, izinden dönen çalışanlarımıza, işe başlamadan önce motivasyon ve sinerjiyi bir arada sunan bu organizasyonla destek olmayı hedefliyoruz. Bu yıl Covid-19 kapsamındaki tedbirleri alarak gerçekleştirdiğimiz organizasyon ile çalışanlarımızın ilk iş gününe motive bir şekilde başladıklarını görmek bizler için de mutluluk kaynağı oldu. Salgın döneminin ortaya koyduğu sonuçlar nedeniyle; çalışanlarımızın sağlığını korumak ve olası riskleri minimize etmek temel önceliğimiz olmakla birlikte, çalışma arkadaşlarımızın mutluluk ve motivasyonlarına yönelik aksiyonları da hız kesmeden sürdüreceğiz. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda aldığımız önlemler kapsamında, hijyen tedbirlerinden çalışma alanlarının sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenmesine, yemek salonundan servis araçlarına kadar birçok alanda salgına karşı tedbir alarak uygunluk sağlamak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamdaki çalışmalarımız nedeniyle TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık. Yeni normale yönelik durumsal önceliklere odaklanarak çalışanlarımızın mutluluk ve motivasyonları konusundaki faaliyetlerimizi de başarılı şekilde yürütmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.