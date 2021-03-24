Pandemi döneminde Türkiye’nin oksijen ihtiyacını HABAŞ karşılıyor
Ülkemizde ve tüm dünyada oksijen gazına olan talebin katlanarak arttığı pandemi sürecinde, Türkiye sınai ve tıbbi gazlar sektörünün lider firması HABAŞ; yüksek üretim kapasitesi, geniş stok imkanları, güçlü nakliye filosu ve Türkiye geneline yayılmış tesisleri ile başta oksijen olmak üzere sağlık ve sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan tüm medikal ve endüstriyel gazları tedarik etmeye devam ediyor.
“Ülkemizin ihtiyaçlarını 2030’a kadar karşılayacak kapasiteye sahibiz”
”Dünyanın en ileri teknolojileri ile donatılmış İzmit, Bilecik, Aliağa ve Ankara’da kurulu bulunan 14 adet üretim tesisi, 4.500 ton/gün likit oksijen, likit azot ve likit argon üretim kapasitesi, 35.000 ton stoklama hacmi, 450 aracı aşkın güçlü lojistik filosu ve geniş bayi ağı ile tüm Türkiye sathına hizmet veren HABAŞ’ın pandemi sürecinde Türkiye çapındaki hastanelerin yanı sıra oksijen sıkıntısı yaşayan Balkan ülkelerine de destek verdiğini ifade eden HABAŞ Genel Müdür Yardımcısı Şenol Alsan, şu açıklamalarda bulundu:
Türkiye çapında 7/24 kesintisiz hizmet
1956 yılında kurulan ve %100 yerli sermayeye sahip olan HABAŞ, hali hazırda üretimi yapılan oksijen, azot ve argon gazlarına ilave olarak; tüm yurt sathına kurulmuş olan karbondioksit, asetilen, azot protoksit ve hidrojen üretim tesisleri ile helyum, etilenoksit, amonyak, CNG, LNG, sınai ve tıbbi gazlar ile özel gazlar dolum ve dağıtım tesislerinden müşterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.