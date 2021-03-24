Pandemi döneminde Türkiye’nin oksijen ihtiyacını HABAŞ karşılıyor

Ülkemizde ve tüm dünyada oksijen gazına olan talebin katlanarak arttığı pandemi sürecinde, Türkiye sınai ve tıbbi gazlar sektörünün lider firması HABAŞ; yüksek üretim kapasitesi, geniş stok imkanları, güçlü nakliye filosu ve Türkiye geneline yayılmış tesisleri ile başta oksijen olmak üzere sağlık ve sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan tüm medikal ve endüstriyel gazları tedarik etmeye devam ediyor.

“Ülkemizin ihtiyaçlarını 2030’a kadar karşılayacak kapasiteye sahibiz”

”Dünyanın en ileri teknolojileri ile donatılmış İzmit, Bilecik, Aliağa ve Ankara’da kurulu bulunan 14 adet üretim tesisi, 4.500 ton/gün likit oksijen, likit azot ve likit argon üretim kapasitesi, 35.000 ton stoklama hacmi, 450 aracı aşkın güçlü lojistik filosu ve geniş bayi ağı ile tüm Türkiye sathına hizmet veren HABAŞ’ın pandemi sürecinde Türkiye çapındaki hastanelerin yanı sıra oksijen sıkıntısı yaşayan Balkan ülkelerine de destek verdiğini ifade eden HABAŞ Genel Müdür Yardımcısı Şenol Alsan, şu açıklamalarda bulundu:

“Sağlık sektöründe oksijen gazı hayati öneme haizdir. Ameliyathanelerde, genel yoğun bakım ünitelerinde, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde ve hasta odalarında yoğun şekilde oksijen gazı tüketilmektedir. HABAŞ bu konuda sorumluluğunun bilinciyle üretim, depolama, nakliye alt yapısını ve insan kaynaklarını gaz temininde kesinti yaşanmayacak şekilde oluşturmuş ve düzenli yatırımları ile geliştirmektedir. Özellikle pandemi döneminde katlanarak artan oksijen gazı talebinin sıkıntısız karşılanabilmesi için HABAŞ, 7/24 çalışma sistemine geçerek yedek üretim tesislerini hızlı bir şekilde devreye almış, lojistik filosuna ve çalışan personel sayısına takviyeler yapmış, hastanelere kısa sürede mevcutlara ilave olarak 100’e yakın kriyojenik oksijen tankı kurulumu ve yeterli tüp desteği sağlanmıştır. Şu anda dünyanın tek noktada yüzde 100 likit üretimi yapacak en büyük hava ayrıştırma tesisini (1.500 ton/gün likit oksijen, likit azot ve likit argon üretim kapasitesi) Bilecik’te devreye alma çalışmaları yapan HABAŞ, ülkemiz ihtiyaçlarını 2030’a kadar karşılayacak kapasiteye sahip lider bir kuruluştur.”

Türkiye çapında 7/24 kesintisiz hizmet

1956 yılında kurulan ve %100 yerli sermayeye sahip olan HABAŞ, hali hazırda üretimi yapılan oksijen, azot ve argon gazlarına ilave olarak; tüm yurt sathına kurulmuş olan karbondioksit, asetilen, azot protoksit ve hidrojen üretim tesisleri ile helyum, etilenoksit, amonyak, CNG, LNG, sınai ve tıbbi gazlar ile özel gazlar dolum ve dağıtım tesislerinden müşterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.