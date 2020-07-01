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Pandemi sürecinde ilk Eurobond tahvil ihracı Akbank'tan

Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörünün ilk Eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:03
Pandemi sürecinde ilk Eurobond tahvil ihracı Akbank'tan


Pandemi sürecinde ilk Eurobond tahvil ihracı Akbank'tan

Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörünün ilk Eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5,5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı %6,80 olarak gerçekleşti. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracına, beklenenin yaklaşık 3 katı seviyesinde 1.5 milyar dolarlık talep geldi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri ilk Eurobond tahvil ihracına gelen yüksek talebin Akbank’ın uluslararası borçlanma işlemlerindeki uzmanlığının, başarılı borçlanma stratejilerinin ve yatırımcılarla olan güçlü networklerinin bir yansıması olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmelerde bulundu:“İçinde bulunduğumuz süreç sebebiyle global piyasalarda belirsizliklerin ve risk algısının arttığı, çalkantının yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu gelişmelerin yatırımcı algısında da olumsuz yansımaları oluyor. Tüm dünya gibi ülkemiz de bu pandemi sürecinden doğal olarak etkilendi. 

Ancak açıklanan destek paketleri, kısıtlamaların gevşetilmesi ve alınan diğer tedbirlerle piyasaların açılmaya başladığını görüyoruz. Bu zorlu dönemde, Türk bankacılık sektörünün ilk Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdik. 

Akbank olarak, birçok sendikasyon  işlemlerinde olduğu gibi, Eurobond piyasasının da açılışını yapmış olduk. Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracına yaklaşık 3 kat talep geldi. Bu güçlü talep yatırımcıların Türkiye, Türk Bankacılık Sektörü ve Akbank'ın yüksek büyüme potansiyeline duyduğu güvenin bir sonucu.

İstikrarlı ve şeffaf yönetimimiz, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışımız ve güçlü bilançomuz ile Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam ediyoruz.”

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